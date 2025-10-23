Corte Suprema avaló extradición de “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera: ¿el presidente Petro lo enviará a Estados Unidos?

La Corte Suprema de Justicia le dio su visto bueno a la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, el cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera, la cual está participando en una mesa de conversaciones de “paz total” con el Gobierno Nacional.
El delincuente es requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos), por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, crimen que al parecer habría cometido mientras negociaba con los delegados de paz del presidente Gustavo Petro.
Su situación ha suscitado múltiples controversias, pues el jefe de Estado y el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, se oponen a su extradición para preservar su política de “paz total”, a pesar de que los Comandos de Frontera continuaron cometiendo crímenes.
Esta situación exasperó en su momento a la Casa Blanca, y se sumó a la negativa de extraditar a otros cabecillas, como “Mocho Olmedo”, de las disidencias de las Farc, y “HH”, del frente Comuneros del Sur del ELN, quienes también están protegidos por ser negociadores de paz.