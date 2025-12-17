“Un acto de responsabilidad”: exministros celebran hundimiento de reforma a la salud

Un grupo de exministros y exviceministros de Salud expresó su respaldo a la Comisión Séptima del Senado, luego de que archivara la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trató del segundo proyecto de ley en ese sentido que le tumban: el primero se cayó en abril de 2024 y el segundo en diciembre de 2025.
Le puede interesar: Corte Constitucional le reitera al MinSalud que incumplió orden de incremento de la UPC
Los exfuncionarios aseguraron que la decisión tomada por el Senado constituye “un acto de responsabilidad institucional frente al país, los usuarios y los pacientes”, pues en un contexto marcado por una crisis profunda, la reforma del Gobierno podría afectar aún más el financiamiento y la confianza del sistema de salud.
Según el grupo de exministros, el proyecto de ley no ofrecía una solución real a los problemas estructurales del sistema de salud, por el contrario, introducía riesgos adicionales como la debilitación de los mecanismos de aseguramiento y de gestión integral del riesgo de salud, sin demostrar cómo se garantizaría la continuidad y oportunidad de la atención.