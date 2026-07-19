Exclusivo | El testimonio de Otty Patiño sobre el día que le preguntó a Fidel Castaño por el crimen de Pizarro

Mientras la Fiscalía avanza en una investigación formal contra el general (r) Miguel Maza Márquez, director del DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro, EL COLOMBIANO accedió a una copia de un cuaderno judicial del proceso que aporta nuevos elementos para reconstruir uno de los crímenes que marcó la historia reciente del país. En contexto: Fiscalía se abstiene de enviar a prisión al general (r) Miguel Maza Márquez por magnicidio de Carlos Pizarro El cuaderno, de 192 páginas, contiene declaraciones rendidas ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Entre ellas, la diligencia de Otty Patiño del 9 de septiembre de 1998. Leídas hoy, en medio de la nueva revisión judicial sobre el asesinato del exguerrillero, estas declaraciones reconstruyen las gestiones que adelantaron antiguos integrantes del M-19 para buscar respuestas sobre el crimen y las reuniones que sostuvieron con miembros de la Casa Castaño tras la desmovilización de la organización. Pizarro fue acribillado el 26 de abril de 1990 cuando viajaba en un avión de Avianca de Bogotá a Barranquilla. Para entonces, el M-19 acababa de dejar las armas.

En su declaración ante la Fiscalía, Otty Patiño explicó que decidió buscar información por fuera de la investigación oficial porque tenía dudas sobre la versión que atribuía el asesinato exclusivamente a Pablo Escobar. Patiño relató que esa búsqueda lo llevó hasta Fidel Castaño, uno de los principales jefes paramilitares del país y hermano de Carlos Castaño. Fidel creó las primeras estructuras paramilitares en la década de 1980. El encuentro ocurrió entre finales de 1990 y comienzos de 1991 en la finca ‘Las Tangas’, en Córdoba. Patiño y Álvaro Jiménez, otro exintegrante del M-19, a quien el gobierno actual llegó a designar como jefe negociador con el ELN, llegaron sin armas a la finca.

Castaño los recibió y, según la declaración judicial, los invitó a recorrer sus terrenos a caballo. Fue durante ese recorrido cuando ocurrió una de las conversaciones centrales del expediente. Patiño le preguntó directamente si había participado en el asesinato de Carlos Pizarro. Según el testimonio entregado años después ante la justicia, Castaño respondió afirmativamente. De acuerdo con la declaración, el jefe paramilitar aseguró que no había actuado solo. “Cuando le preguntamos que quienes habían ordenado la muerte de Carlos Pizarro él (Fidel Castaño) nos contestó que los de siempre, pero no quiso concretar ningún nombre”, dijo Patiño. Patiño relató que Castaño también habló sobre la Unión Patriótica y defendió sus acciones contra esa organización bajo el argumento de haber enfrentado una amenaza comunista. El hoy Comisionado de Paz agregó a la Fiscalía: “Cuando nosotros le hicimos esta pregunta estábamos montando a caballo con él y nos estaba mostrando la finca”. En otro apartado de la entrevista judicial, Patiño mencionó a Miguel Maza Márquez, actualmente investigado por el crimen de Pizarro, y señaló una presunta relación entre el general y paramilitares del Magdalena Medio, encabezados por Luis Meneses, Ariel Otero y Henry Pérez. Según su testimonio, existía tal nivel de confianza que supuestamente fue testigo de conversaciones telefónicas entre Maza y estos jefes paramilitares. “Para mí es evidente la participación de algunos agentes del DAS (...) la actitud de las jerarquías del DAS de aquella época, empezando por el general Maza de desviar la investigación y enfocarla a que había sido Pablo Escobar”, se lee en la declaración judicial obtenida por EL COLOMBIANO. Este diario contactó a Patiño, pero al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.

Las otras visitas de Otty Patiño

La reunión de Otty Patiño en Las Tangas no fue un episodio aislado. El exguerrillero y hoy Comisionado de Paz sostuvo cuatro encuentros con integrantes de la Casa Castaño entre 1990 y 1991, como está documentado judicialmente. En una segunda reunión, relató Patiño ante la Fiscalía en 1998, Fidel Castaño planteó la posibilidad de una alianza con antiguos integrantes del M-19 para enfrentar a lo que él denominaba la “oligarquía colombiana”. La propuesta no prosperó. Un tercer encuentro reunió a Patiño con otros dirigentes políticos, entre ellos el ganadero Rodrigo García y Bernardo Gutiérrez, un viejo comandante del Ejército de Liberación de Liberación (EPL). Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 10 de agosto de 1991, pocas semanas después de la promulgación de la Constitución Política. Ese día, Patiño asistió a Las Tangas como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente para acompañar un acto de entrega de títulos de propiedad a campesinos con la Fundación para la Paz de Córdoba. Años después, las investigaciones judiciales establecieron que varios de esos terrenos estaban relacionados con procesos de despojo por estructuras paramilitares en Córdoba. También documentaron que algunos campesinos beneficiarios terminaron siendo desplazados nuevamente. La última cita fue en Bogotá. Según Patiño, Fidel Castaño le pidió enviar un mensaje al entonces mindefensa, Rafael Pardo, relacionado con operaciones militares contra las autodefensas y amenazas a Antonio Navarro Wolff.

¿Pablo Escobar de mediador?

El expediente incluye la declaración de Gloria Quiceno, representante legal de la Alianza Democrática M-19 en ese entonces; en 1998 relató a la Fiscalía las advertencias que recibió antes del asesinato de Pizarro. Dijo que el 25 de abril de 1990 recibió información de los jefes paramilitares Henry Pérez y Luis Meneses sobre un inminente atentado contra Pizarro programado para el día siguiente. Ante esa amenaza, se cambiaron rutas y horarios de vuelo y se reforzó su esquema de escoltas, pero nada valió. La declarante relató conversaciones suyas con Pablo Escobar, quien le había advertido sobre la animadversión de Fidel Castaño hacia la guerrilla y sus intenciones de atacar al dirigente político. En un supuesto intento por reducir esas tensiones, Escobar habría tratado de organizar un encuentro entre Castaño y Pizarro, pero a la reunión nunca llegó Castaño.

¿Cuál es el estado actual de las condenas por el asesinato de Pizarro?

Álvaro Jiménez también mencionó la hipótesis planteada dentro del grupo de antiguos miembros del M-19: la posible participación de integrantes del DAS en aspectos logísticos del atentado, como el ingreso del arma al avión y la posterior muerte del sicario. El tiempo le ha dado la razón. En 2025 fue ratificada en segunda instancia la condena de 20 años de prisión contra Jaime Ernesto Gómez, exagente del DAS y escolta de Pizarro, por homicidio y por asesinar al sicario para encubrir el crimen. La Fiscalía ha solicitado también condenas contra el coronel (r) Manuel González, exjefe de protección del DAS, y ahora vincula a Miguel Maza Márquez, director de ese organismo para la época. Siga leyendo: “El reto de Colombia no es cambiar de Constitución, es cumplirla”: Paola Meneses

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