x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, irá a juicio por presunto sobrecosto y anomalías en contrato público

Tras una investigación, el exmandatario fue acusado formalmente por la Fiscalía por las anomalías detectadas en la adjudicación y ejecución del contrato para la adecuación de un coliseo en el sector de Gaira en 2015.

  • El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, fue acusado formalmente por la Fiscalía por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. FOTO: Colprensa
    El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, fue acusado formalmente por la Fiscalía por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. FOTO: Colprensa
  • Para la Fiscalía, el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, habría beneficiado un contratista específico. FOTO: Tomada de redes sociales @carlosecaicedo
    Para la Fiscalía, el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, habría beneficiado un contratista específico. FOTO: Tomada de redes sociales @carlosecaicedo
Colprensa
01 de octubre de 2025
bookmark

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, debido a las anomalías detectadas en la adjudicación y ejecución del contrato para la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira en 2015.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para presentar el escrito de acusación tras hallar presuntas anomalías en el trámite del contrato de obra N.º 480, suscrito el 28 de octubre de 2015. Según el ente acusador, los pliegos de condiciones habrían sido direccionados para beneficiar un contratista específico.

Le puede interesar: Destino incierto de cuatro vallecaucanos en México: rumores los vinculan con las muertes de B King y Dj Regio Clown

La investigación de la Fiscalía detalló que el contrato, cuyo objeto era la adecuación del coliseo, se pactó con un plazo inicial de dos meses y tres días, un término que fue considerado “abiertamente insuficiente” para la magnitud del proyecto.

Esta deficiencia en la planeación obligó a la firma de cinco prórrogas contractuales que sumaron 525 días adicionales a la ejecución de las obras. A raíz de los retrasos, la entrega final del escenario deportivo, que debió realizarse en diciembre de 2015, se aplazó hasta el 11 de abril de 2019. Sin embargo, el contrato solo fue liquidado el 7 de marzo de 2022.

Entre otras anomalías detectadas, el ente investigador señaló la ausencia de estudios previos idóneos y la falta de una licencia de construcción al inicio de las obras, pues el permiso urbanístico se obtuvo casi dos años después.

En el aspecto financiero, la Fiscalía identificó un presunto desfase presupuestal y sobrecostos que habrían generado un detrimento a las arcas públicas. El valor inicial del contrato se fijó en 2.682.393.503 pesos, pero recibió adiciones por 1.340.536.123 pesos.

Estas adiciones, según la acusación, se habrían aprobado sin los debidos soportes técnicos ni estudios de mercado, lo que desconoce los principios de economía y responsabilidad en la contratación pública.

Con los dineros añadidos, el costo total del proyecto ascendió a 4.022.929.626 pesos, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial estimado en 690.951.949 pesos.

Tras la formalización de la acusación, el proceso judicial contra el exalcalde Caicedo continuará su curso en un juzgado penal del circuito de conocimiento en Bogotá. Por disposición del juez a cargo, la audiencia preparatoria de juicio comenzará el próximo 3 de diciembre del año en curso.

Para la Fiscalía, el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, habría beneficiado un contratista específico. FOTO: Tomada de redes sociales @carlosecaicedo
Para la Fiscalía, el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, habría beneficiado un contratista específico. FOTO: Tomada de redes sociales @carlosecaicedo

La Fiscalía aclaró que la situación judicial del exmandatario se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad competente y se mantiene bajo el precepto de la presunción de inocencia.

También le puede interesar: Catalina Martínez, la colombiana en la lista Time de los 100 líderes emergentes más influyentes del mundo por su lucha feminista

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Investigación
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Redes sociales
Virales
Población
Contratos
Comunidad
Dinero
Juicio
Comunicado
deporte
exalcalde
Obras
Proyectos
Irregularidades
Colombia
Bogotá
Magdalena
Santa Marta
Carlos Caicedo
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida