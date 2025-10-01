Exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, irá a juicio por presunto sobrecosto y anomalías en contrato público

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, debido a las anomalías detectadas en la adjudicación y ejecución del contrato para la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira en 2015.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para presentar el escrito de acusación tras hallar presuntas anomalías en el trámite del contrato de obra N.º 480, suscrito el 28 de octubre de 2015. Según el ente acusador, los pliegos de condiciones habrían sido direccionados para beneficiar un contratista específico.

La investigación de la Fiscalía detalló que el contrato, cuyo objeto era la adecuación del coliseo, se pactó con un plazo inicial de dos meses y tres días, un término que fue considerado “abiertamente insuficiente” para la magnitud del proyecto.