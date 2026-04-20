Estudiante murió tras caer desde una torre de la U. Sergio Arboleda en Bogotá

Una estudiante de primer semestre falleció en la tarde de este lunes 20 de abril dentro de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, hecho que obligó a la evacuación inmediata del campus y a la activación de los protocolos de atención de emergencias.
De acuerdo con información preliminar, ocurrió hacia las 3:45 p. m. en una de las torres del complejo universitario, donde funcionaría la Facultad de Derecho. La caída se habría producido desde un sexto piso hacia la plazoleta central, un área de alta circulación dentro de la institución, lo que generó conmoción entre estudiantes y personal que se encontraba en el lugar.
Testimonios recogidos en el campus indican que en el momento del hecho se escuchó un fuerte impacto, seguido de gritos, lo que llevó a una evacuación rápida de las instalaciones. En cuestión de minutos, la universidad suspendió actividades académicas y ordenó el desalojo preventivo de estudiantes y trabajadores.
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