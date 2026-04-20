Estudiante murió tras caer desde una torre de la U. Sergio Arboleda en Bogotá

Una estudiante de primer semestre falleció en la tarde de este lunes 20 de abril dentro de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, hecho que obligó a la evacuación inmediata del campus y a la activación de los protocolos de atención de emergencias. De acuerdo con información preliminar, ocurrió hacia las 3:45 p. m. en una de las torres del complejo universitario, donde funcionaría la Facultad de Derecho. La caída se habría producido desde un sexto piso hacia la plazoleta central, un área de alta circulación dentro de la institución, lo que generó conmoción entre estudiantes y personal que se encontraba en el lugar. Testimonios recogidos en el campus indican que en el momento del hecho se escuchó un fuerte impacto, seguido de gritos, lo que llevó a una evacuación rápida de las instalaciones. En cuestión de minutos, la universidad suspendió actividades académicas y ordenó el desalojo preventivo de estudiantes y trabajadores. Entérese: La trágica muerte del instructor de la Universidad Nacional y su esposa luego de perder su casa en el centro de Medellín

“En el momento nos encontrábamos en clase, en el bloque frente al bloque del suceso, que fue el bloque D, donde se encuentra la Facultad de Derecho, se escuchó un golpe fuerte, muchos gritos, y en menos de cinco minutos evacuaron a toda la universidad, cancelaron todas las clases que estaban pendientes.”, relató Nicolás Buitrago, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, en diálogo con La FM. El estudiante agregó que la información inicial dentro del campus fue limitada, “lo que se sabe es que era una estudiante de la Facultad de Derecho, en el momento no tenemos más información, lo único que sabemos fue el momento del impacto, un momento de mucha conmoción.” afirmó. También explicó que no fue posible identificar a la persona en el momento de los hechos, “realmente no se tuvo el tiempo de reconocer a la persona quizás. Amigas o familiares sabrán quién es, pero como estudiante de la Universidad Sergio Arboleda no tenemos conocimiento porque la evacuación se realizó de manera muy efectiva.” Lea también: Una de cada tres muertes en el mundo se dan por enfermedades del corazón: ¿pasa lo mismo en Colombia? En redes sociales circularon imágenes de la evacuación masiva, donde se observa a estudiantes abandonando el campus y reuniéndose en zonas. La situación generó amplia preocupación dentro de la comunidad académica. Horas después, la Universidad Sergio Arboleda emitió un comunicado oficial por medio de sus redes sociales en el que lamentó profundamente el fallecimiento de la estudiante. La institución expresó su solidaridad con la familia, amigos, docentes y compañeros de la joven, a quienes envió un mensaje de acompañamiento y apoyo en este momento de duelo.