Los rostros detrás del acto de contrición: las historias de reclutamiento y los abortos forzados en las Farc

“Respirar no es vivir”, dijo un hombre con un fusil al hombro mientras obligaban a una mujer a expulsar al hijo que llevaba en el vientre. Se suponía que sería un aborto forzado, pero terminó siendo un nacimiento. El bebé respiraba, se movía y vivo lo arrojaron al río.
Ese mismo día, ella también murió mientras seguía respirando y como sentenció el guerrillero, “respirar no es vivir”.
Historias como esa quedaron durante años dispersas en relatos individuales. Ahora forman parte de un expediente judicial y de un reconocimiento público sin precedentes. Por primera vez, el antiguo Secretariado de las Farc admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reclutó a más de 18.000 niños y niñas y que en sus filas se cometieron abusos sexuales, abortos forzados y prácticas de planificación obligatoria.