Turista estadounidense abusó de cinco niñas en Colombia y fue condenado a cadena perpetua

El extranjero fue detenido en un aeropuerto en Miami y allí le encontraron material audiovisual en el que registraba los abusos.

    En el país, en ciudades como Medellín, las autoridades adelantan campañas para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. FOTO: Esneyder Gutiérrez Cardona.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un turista norteamericano de 69 años fue condenado a cadena perpetua luego de ser encontrado culpable de viajar a Colombia para abusar sexualmente de menores y producir pornografía infantil.

Según narró el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado de prensa, el abusador, identificado como Manuel Poceiro, ya estaba en la mira de las autoridades desde hace más de dos años, por presuntamente estar implicado en actividades de narcotráfico.

Le puede interesar: Entrenador de fútbol se habría aprovechado de deportistas para grabar pornografía infantil en Medellín

Dicha entidad señaló que, desde el 6 de febrero de 2024, Poceiro se reunió con un tercero supuestamente para encontrar apoyo para transportar y lavar dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

Los investigadores establecieron que en esa reunión, el hoy condenado habría exhibido múltiples fotografías y videos en las que aparecían varias de sus víctimas.

La mayor parte de las abusadas, según la justicia, eran menores de edad en Colombia y muchos de los videos habían sido grabados por el mismo Poceiro.

Lea también: Primera mujer que devuelven del José María Córdova por riesgo de explotación sexual

Con esa alerta a cuestas, Poceiro aterrizó en Miami, en el aeropuerto internacional, procedente de un vuelo de República Dominicana, y allí fue detenido por agentes de seguridad, quienes inspeccionaron su celular.

En una primera revisión superficial, los agentes de la ley encontraron material que documentaba esos abusos y ordenaron una revisión forense de todos sus dispositivos electrónicos.

En esa segunda revisión más exhaustiva fue que las autoridades identificaron a por lo menos cinco víctimas y múltiples chats explícitos con menores de entre 14 y 16 años de edad, en las que este les pedía material explícito.

Siga leyendo: Capturaron en Bello a un hombre que desde hace cinco años buscaban en España por violar a una mujer

Los investigadores también accedieron a información de una casa de cambio en la que encontraron registros de pagos realizados por el condenado dirigidos a terceros, que en realidad iban dirigidas a las menores abusadas.

Según informó el Departamento de Estado, en toda esta investigación fue clave el rol del HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional), a través de su Unidad de Investigación Criminal Transnacional, y de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional de Colombia.

“Este acusado viajó al extranjero para abusar de menores, registró sus abusos e intentó ocultar sus delitos tras fronteras y transferencias de dinero”, expresó ante los estrados el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, quien lideró la judicialización.

“Una cadena perpetua refleja la gravedad de ese mal y garantiza que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a un menor. Que esta sentencia transmita un mensaje claro: quienes exploten sexualmente a menores, en cualquier parte del mundo, serán perseguidos, procesados y eliminados permanentemente de la sociedad”, añadió.

Durante el juicio, Porceiro se declaró culpable.

