Interventor de Famisanar EPS fue requerido por la Policía por desacato de tutela, ¿qué dijo la entidad?

La Policía requirió al gerente interventor de Famisanar EPS, intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Germán Darío Gallo, y los hechos se presentaron tras un incidente de desacato de una acción de tutela.
Esta fue presentada por un paciente que denunció la falta de entrega de insumos médicos que necesita para su tratamiento. Sin embargo, la EPS se defendió en un comunicado.
“La entidad atendió de manera oportuna los requerimientos derivados de dicho proceso, dio cumplimiento a la decisión judicial y superó la situación que dio origen a la actuación, garantizando la protección del derecho fundamental a la salud del usuario”, escribieron.
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