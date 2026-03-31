Lo que empezó con Westcol terminó en que Uribe corrigió a Petro por la jornada laboral

La entrevista que el presidente Gustavo Petro le concedió la semana pasada al streamer Westcol sigue dando de qué hablar. Ahora fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, quien se refirió al diálogo y reclamó por “inexactitudes” del jefe de Estado. El asunto escaló a un nuevo rifirrafe entre el mandatario y el líder político.
Inicialmente, fue Uribe quien alegó que el presidente Petro “le dijo varias inexactitudes a Westcol”, entre ellas, que fue él quien bajó la jornada de trabajo. “Por favor, ese proyecto es del Centro Democrático, fue mi último esfuerzo en el Congreso. Pero le agradezco al presidente que lo votó positivamente”.