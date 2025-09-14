Viuda de Miguel Uribe criticó a Petro y señaló a María Fernanda Cabal: “Me amenaza con miedo a que yo me meta en la política”

Pasado un mes de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, decidió hablar públicamente sobre la tragedia y sobre las circunstancias políticas que la rodearon.

Fue con una frase corta, pero llena de significado, que Tarazona se refirió por primera vez públicamente al jefe de Estado desde el crimen que acabó con la vida de su esposo. En entrevista con Noticias RCN, la viuda no ocultó su indignación frente al Gobierno Nacional. Al ser preguntada sobre qué le diría al presidente Gustavo Petro, respondió: “Descarado. No tengo nada más que decir”.

Además, Tarazona reveló que su familia pidió expresamente que ni el mandatario ni sus funcionarios asistieran a las exequias: “No quería la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la catedral de un ser tan magnífico como Miguel con gente tan deshonrosa como ellos”, señaló. Esa decisión, según contó, fue un consenso familiar motivado tanto por la memoria de Uribe Turbay como por la necesidad de enviar un mensaje político claro. La crítica no se limitó al presidente. También mencionó a la senadora María Fernanda Cabal, de quien dijo no querer su presencia en el sepelio de su esposo. “Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”. De esa forma, Tarazona no solo marcó distancia frente al Gobierno, sino también frente a sectores de la oposición. “Mi esposo fue un hombre íntegro, y yo no voy a permitir que su memoria sea utilizada por quienes lo atacaron en vida o por quienes hoy buscan protagonismo político con su muerte”.

Reacción de la senadora Cabal

Tras publicarse la entrevista, en su perfil de X la senadora Cabal reaccionó a lo dicho por Tarazona, negando que la amenazara. ”En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, escribió la parlamentaria, en alusión a una frase de la entrevista en que la viuda de Uribe dijo: “Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono, entonces yo le dije: ‘María Fernanda, te puedes quitar el micrófono’. Me dijo que no tenía nada, entonces le dije: ‘Ese que tiene ahí’. Se lo quitó y se lo entregó a alguien”. Cabal también afirmó que, “en medio del dolor por la partida de Miguel Uribe”, asistió al Capitolio “por consideración y respeto”, y se declaró “muy extrañada porque ella fue muy amable” en el momento. También aclaró que “ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia” provino de ella, desvirtuando la afirmación sobre una supuesta amenaza.

La entrevista con RCN permitió conocer, además, el impacto de la tragedia al interior de su familia; dijo que cada mañana se ha convertido en una repetición insoportable de la pérdida: “Es levantarse todos los días y recibir la misma noticia, ese mismo dolor todos los días. La esperanza fue un bastón para sobrevivir. Si no tienes esperanza, no llegas al día”. Recordó también los últimos días de su esposo, entre cirugías y recaídas: “Miguel luchó como un titán hasta el último minuto de su vida. Verlo resistir fue un milagro”.