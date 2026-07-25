De coger café y ser vigilante a presidir el CNE: esta es la historia de Benjamín Ortiz

El recién posesionado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz, fue un niño que recogía café en una vereda de Ibagué, Tolima. Sus padres, doña Omaira y don Hilario (ella santandereana y él tolimense), le heredaron el laborioso rebusque campesino. En sus palabras, era una familia “sencilla”. No solo recogía café: removía tierra con el azadón, ordeñaba vacas y madrugaba mucho.
Pero se encarretó con los discursos políticos gracias a unos liberales que lo apadrinaron y después tuvo un “maestro”, como él lo llama, que lo apoyó para estudiar y convertirse primero en vigilante y político y más tarde en magistrado del más alto tribunal del país.
La vida lo llevó a convertirse en el autor de la ponencia en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro que acogió el CNE para sancionar a ese movimiento y sus representantes por volarse los topes electorales, es decir, hacer trampa. La compulsa de copias a la Fiscalía vincula a Ricardo Roa como gerente y a otros personajes que tienen que responderle a la justicia.
Antes de eso, Ortiz tuvo que enfrentar dificultades, incluyendo presiones y amenazas. Esta es su historia.
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