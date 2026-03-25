Comienza la entrega de cuerpos de víctimas del avión Hércules accidentado

Medicina Legal inició este miércoles el proceso de entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, siniestro ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, y estimó que el procedimiento completo podría tardar cerca de 48 horas.

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Así lo confirmó Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien explicó que la identificación y entrega de los cuerpos avanza en Bogotá, luego de que los restos fueran trasladados en la noche del martes en dos aeronaves desde la zona del accidente.

“Esperamos en esta tarde empezar a entregar los primeros cuerpos”, señaló el funcionario, al indicar que el trabajo se desarrolla con apoyo de equipos forenses especializados llegados desde distintas regiones del país.