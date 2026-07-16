Inteligencia estatal y otras 5 entidades que han desmentido la teoría de fraude electoral de Petro

El presidente Gustavo Petro se queda cada vez más solo en su teoría de un fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. Pese a que ha insistido en denunciar supuestas irregularidades, todas las autoridades que han revisado sus señalamientos los han desestimado por falta de pruebas y, por el contrario, han ratificado la validez del triunfo de Abelardo de la Espriella. Ahora, el más reciente golpe a esa tesis proviene de una entidad de Inteligencia del propio Estado.
Un informe técnico, que llegó al despacho del mandatario el pasado 30 de junio, concluyó que hasta ahora no existen evidencias que respalden las denuncias de fraude hechas por el mandatario saliente. El documento evaluó la información aportada por un presunto hacker, citado por el propio jefe de Estado como una de las bases de sus acusaciones, y determinó que ese material no permite acreditar una manipulación de los resultados electorales.