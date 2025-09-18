El enroque de Florián: Petro aceptó su renuncia, pero volverá a nombrarlo ministro

Juan Carlos Florián será ministro. A pesar de que el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia este miércoles 17 de septiembre y delegó en encargo a la actual directora del Dapre, Angie Rodríguez, la hoja de vida de Florián sería subida una vez más en los próximos días para que sea designado como ministro.
Contexto: Juan Florián renunció al Ministerio de la Igualdad y Angie Rodríguez, directora del Dapre, será la ministra encargada
Florián es politólogo de la Universidad Javeriana y ya había trabajado con Petro en la Secretaría de Integración de Bogotá. Su nombre fue una constante controversia desde que asumió como viceministro y mantuvo una relación distante y de enfrentamiento con el ministro anterior, Carlos Rosero.
Petro cuestionó a Rosero en un Consejo de Ministros frente a sus compañeros y al país; las cámaras de RTVC estaban transmitiendo la reunión con el gabinete. “Nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno”, dijo el presidente.
Eso le significó una andanada de críticas de personas de la comunidad afro que sintieron que la frase era una ataque. Uno de ellos fue su propio excanciller, Luis Gilberto Murillo. Días después de la pelea con Rosero, que era una persona lejana a Francia Márquez, Petro le pidió su renuncia y nombró a Florián como ministro.
El problema es que el nuevo ministro hizo que la cuota de mujeres en el gabinete se incumpliera y sus comentarios terminaron en que los movimientos feministas, que acompañaron a Petro en la campaña, se volvieran contra él otra vez.