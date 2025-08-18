x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Vamos a ir unidos a las elecciones”: Peñalosa confirma conversaciones para elegir candidato único a la Presidencia

El exalcalde de Bogotá aseguró que las fuerzas políticas que defienden la democracia, la seguridad y la economía de mercado llegarán a las elecciones de 2026 con un candidato único. Confía en que esa alianza se consolidará en los próximos meses y que el bloque opositor al gobierno actual podría imponerse incluso en primera vuelta.

  • El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. FOTO: COLPRENSA
    El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa confirmó que desde hace varios meses se desarrollan conversaciones entre precandidatos del mismo espectro político para definir el mecanismo que permita escoger una fórmula común. “Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que los candidatos que creemos en la democracia, en la seguridad, en la economía de mercado y el progreso de verdad, vamos a ir unidos a las elecciones y además, ganar en primera vuelta”, dijo este lunes 18 de agosto.

El dirigente recordó que esta no sería la primera vez que liderazgos distintos logran acuerdos de unidad. Evocó la experiencia con Lucho Garzón y Antanas Mockus, cuando respaldó la candidatura de este último hasta el final, y más recientemente, el apoyo a Federico Gutiérrez tras imponerse en la consulta de 2022, donde también participó Álex Char.

Le puede interesar: ¿Primer guiño para una gran coalición? Una veintena de precandidatos “le copiaron” a la invitación de Álvaro Uribe

“De lo que se trata en este momento, más que nunca, frente a la enorme crisis que vive Colombia, es de sacar adelante nuestro país, y a eso vamos a trabajarle juntos”, insistió.

El panorama para las presidenciales de 2026 comienza a configurarse en medio de una fuerte polarización y con un escenario de múltiples precandidaturas. En la derecha y el centro, la apuesta es replicar la estrategia de coaliciones que en elecciones pasadas buscó enfrentar el bloque progresista que hoy ocupa la Casa de Nariño.

Mientras sectores de izquierda buscan mantener el legado del presidente Gustavo Petro, figuras como Peñalosa, Gutiérrez y otros exmandatarios locales y regionales intentan consolidar una plataforma unificada. La gran incógnita es si lograrán acordar un procedimiento de selección de candidato que evite fracturas internas y, a la vez, logre seducir a un electorado que, según encuestas recientes, expresa cansancio frente a la confrontación política.

El mensaje de Peñalosa coincide con la movida que lidera el exsenador David Luna, quien en días recientes sorprendió al proponer que toda la oposición —desde sectores de centro hasta la derecha más dura— se agrupe en torno a una sola figura. Su invitación incluyó a casi veinte precandidatos, entre ellos Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Germán Vargas Lleras y el propio Peñalosa.

La novedad de la propuesta radica en su amplitud: un bloque que reúna a exgobernadores como Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y Héctor Olimpo Espinosa; a dirigentes liberales como Mauricio Gómez y Mauricio Cárdenas; a outsiders como Vicky Dávila; e incluso a figuras de La U y Cambio Radical. La idea, según Luna, es conformar una “gran mesa nacional” para llegar a un solo nombre que represente a la oposición.

El planteamiento busca no solo un acuerdo electoral, sino también una plataforma política que rechace la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Entre los puntos en común están la defensa de la democracia, la lucha contra el narcotráfico y el rechazo a los grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Temas recomendados

Presidencia
Campaña política
Elecciones 2026
Colombia
Enrique Peñalosa
David Luna
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida