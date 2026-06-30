Murió Gustavo Gallón, embajador en Suiza y reconocido defensor de DD. HH.

El presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de Gustavo Gallón, embajador de Colombia en Ginebra, Suiza, y reconocido jurista y defensor de derechos humanos.

Así lo informó este martes el mandatario a través de su cuenta de X, donde exaltó sus valores y recordó cómo lo conoció y cómo llegó a su gobierno.

“Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso al servicio de las comunidades masacradas y perseguidas”, señaló el mandatario.

Petro aseguró que la salud de Gallón se habría visto afectada desde hace varias semanas.

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“Me atrevo a decir que, después de décadas de lucha, no pudo resistir que en las elecciones se impusiera, con ayuda extranjera, una persona que él sabía era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos en Colombia”, afirmó.

Sin embargo, ha trascendido que Gallón habría sufrido un infarto en los últimos días.