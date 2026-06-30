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Murió Gustavo Gallón, embajador en Suiza y reconocido defensor de DD. HH.

El diplomático permanecía hospitalizado desde hacía varios días en Suiza en estado grave. Según versiones preliminares, habría fallecido a causa de un infarto.

  • El embajador se encontraba hospitalizado en un hospital en Suiza con una condición de gravedad. Foto: redes sociales
    El embajador se encontraba hospitalizado en un hospital en Suiza con una condición de gravedad. Foto: redes sociales
Colprensa
hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de Gustavo Gallón, embajador de Colombia en Ginebra, Suiza, y reconocido jurista y defensor de derechos humanos.

Así lo informó este martes el mandatario a través de su cuenta de X, donde exaltó sus valores y recordó cómo lo conoció y cómo llegó a su gobierno.

“Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso al servicio de las comunidades masacradas y perseguidas”, señaló el mandatario.

Petro aseguró que la salud de Gallón se habría visto afectada desde hace varias semanas.

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“Me atrevo a decir que, después de décadas de lucha, no pudo resistir que en las elecciones se impusiera, con ayuda extranjera, una persona que él sabía era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos en Colombia”, afirmó.

Sin embargo, ha trascendido que Gallón habría sufrido un infarto en los últimos días.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también se pronunció sobre la muerte del embajador y destacó su trayectoria como defensor de derechos humanos en Colombia y el mundo, además de expresar sus condolencias a sus familiares.

“Gallón se destacó a lo largo de su vida por su incansable lucha en la defensa, el respeto y la protección de los derechos humanos. Impulsó la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y, como embajador, promovió la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas”, resaltó la Cancillería.

El embajador permanecía hospitalizado en Suiza en estado grave. La embajadora en el Reino Unido y excanciller, Laura Sarabia, había publicado días atrás un mensaje sobre su estado de salud y le había enviado deseos de recuperación. Este martes lamentó su fallecimiento.

Lea aquí: “Ningún funcionario llegó a recibirme”: Petro recibió desplante en Roma

“Hoy lamento profundamente su partida. Se va un hombre íntegro, generoso y comprometido con la defensa de los derechos humanos. Su legado permanecerá, pero deja un vacío imposible de llenar”, señaló.

Además, recordó a Gallón como un hombre que “siempre recibía a quienes lo conocían con una palabra amable y con algo valioso que enseñar. Ginebra fue uno de mis primeros viajes como canciller y, sin duda, marcó mi camino con grandes aprendizajes en materia de derechos humanos”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era Gustavo Gallón y por qué era una figura importante en Colombia?
Gustavo Gallón fue jurista, defensor de los derechos humanos y embajador de Colombia en Ginebra, Suiza. Durante décadas trabajó en la protección de las víctimas, promovió iniciativas en materia de derechos humanos y representó al país ante organismos internacionales.
¿De qué murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia en Suiza?
El presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de Gustavo Gallón después de que permaneciera hospitalizado en estado grave en Suiza. Según versiones preliminares mencionadas en la información oficial, el diplomático habría fallecido tras sufrir un infarto.
¿Qué cargo ocupaba Gustavo Gallón cuando ocurrió su fallecimiento?
Al momento de su muerte, Gustavo Gallón se desempeñaba como embajador de Colombia ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza, donde representaba al país en escenarios relacionados con la diplomacia y los derechos humanos.
¿Cuál fue el legado de Gustavo Gallón en la defensa de los derechos humanos?
Gustavo Gallón fue reconocido por su trabajo en la defensa, el respeto y la protección de los derechos humanos. Entre sus aportes se destacan el impulso a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la representación del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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