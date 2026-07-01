Tribunal rechazó recurso con el que Portugal buscaba tumbar proceso por contrato de pasaportes de Petro

El lío judicial de los nuevos pasaportes no para. Ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de propinarle un revés jurídico a la Imprenta Nacional de Portugal, rechazando de tajo su intento por frenar el nuevo modelo en el país.

Dicha empresa buscaba anular el proceso alegando que nunca fueron notificados debidamente sobre la demanda de la Procuraduría, la cual cuestiona el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia por presuntas irregularidades de fondo.

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Sin embargo, la justicia colombiana fue tajante y dijo que no existió tal falta de notificación.

El magistrado José Elver Muñoz Barrera dejó claro que, al haber constituido un apoderado judicial, la notificación se surtió por “conducta concluyente”, por lo que no se vulneró ni el derecho a la defensa ni el debido proceso.

“Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad”, dio a conocer el Tribunal.

Mientras tanto, el proceso principal no se detiene y, por el contrario, la Procuraduría sigue insistiendo en la suspensión urgente del contrato, advirtiendo que existen conductas que amenazan derechos colectivos.

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El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó contestación de demanda dentro del proceso promovido por la Procuraduría, en la que reiteró que “el convenio internacional suscrito con la Imprensa Nacional – Casa da Moeda de Portugal contiene una cláusula compromisoria que establece que cualquier controversia relacionada con el contrato —incluyendo eventuales discusiones sobre su validez o nulidad— debe resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional”.

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Frente a los cuestionamientos formulados por la Procuraduría, la Cancillería reiteró que “el convenio se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico colombiano y hace parte de un proceso de estructuración técnica, jurídica e institucional iniciado en 2024 para modernizar el sistema de expedición de pasaportes en Colombia”.

Asimismo, señaló que “el nuevo modelo no se limita a la producción de libretas, sino que incorpora transferencia de conocimiento, fortalecimiento tecnológico y construcción de capacidades institucionales para avanzar hacia la autonomía nacional en esta materia durante la próxima década”.