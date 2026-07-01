Natalia Villalba murió por un “golpe contundente”: Medicina Legal revela detalles del crimen de la modelo cucuteña

Los resultados del examen forense practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal arrojaron nuevos elementos sobre el asesinato de Natalia Villalba, la modelo oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Bogotá.

De acuerdo con las conclusiones de la autopsia, la mujer murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza y, posteriormente, su cuerpo habría sido desmembrado.

Los hallazgos forenses coinciden con parte del material recolectado por los investigadores en el inmueble donde habría ocurrido el crimen.

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En ese lugar fueron incautados tres objetos contundentes que ahora hacen parte del acervo probatorio y que, según la investigación, tendrían rastros que serán analizados para establecer su posible relación con el principal sospechoso: Matthew Ashley Foster-Martinson.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En el curso de las audiencias concentradas, que se desarrollan de manera reservada, el procesado no aceptó los cargos.

El extranjero fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, luego de salir de Colombia y cuando, según las autoridades, planeaba tomar un vuelo con destino al Reino Unido. Tras su detención, fue puesto a disposición de la justicia colombiana y la legalización de su captura se realizó el pasado 29 de junio.

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Dentro de las evidencias recopiladas por los investigadores figuran registros de cámaras de seguridad del edificio Morph, donde se hospedaba Villalba.

En las imágenes aparece Foster-Martinson transitando por los pasillos del inmueble con varias bolsas en sus manos el 17 de junio, fecha después de la cual familiares y allegados perdieron contacto con la modelo.

Las autoridades estiman que el homicidio habría ocurrido hacia el 18 de junio, aunque ese aspecto continúa siendo materia de investigación.

Además, la bitácora de ingreso de visitantes al apartamento de la víctima muestra que entre el 3 y el 17 de junio ingresaron cerca de 15 personas al inmueble ubicado en el séptimo piso.

El último registro corresponde precisamente al ciudadano británico, cuya permanencia quedó consignada en aproximadamente tres horas. No obstante, la Fiscalía busca establecer, con apoyo de otras pruebas, si ese tiempo coincide con lo ocurrido o si el sospechoso permaneció allí durante un periodo mayor.

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