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Natalia Villalba murió por un “golpe contundente”: Medicina Legal revela detalles del crimen de la modelo cucuteña

La Fiscalía General de la Nación imputó al ciudadano británico Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

  • Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del ciudadano británico Foster Martinson, principal sospechoso del feminicidio de la modelo cucuteña Natalia Villalba Angarita. FOTO: CORTESÍA
    Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del ciudadano británico Foster Martinson, principal sospechoso del feminicidio de la modelo cucuteña Natalia Villalba Angarita. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Los resultados del examen forense practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal arrojaron nuevos elementos sobre el asesinato de Natalia Villalba, la modelo oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Bogotá.

De acuerdo con las conclusiones de la autopsia, la mujer murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza y, posteriormente, su cuerpo habría sido desmembrado.

Los hallazgos forenses coinciden con parte del material recolectado por los investigadores en el inmueble donde habría ocurrido el crimen.

Lea más: Legalizan captura del británico implicado en el feminicidio de Natalia Villalba

En ese lugar fueron incautados tres objetos contundentes que ahora hacen parte del acervo probatorio y que, según la investigación, tendrían rastros que serán analizados para establecer su posible relación con el principal sospechoso: Matthew Ashley Foster-Martinson.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En el curso de las audiencias concentradas, que se desarrollan de manera reservada, el procesado no aceptó los cargos.

El extranjero fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, luego de salir de Colombia y cuando, según las autoridades, planeaba tomar un vuelo con destino al Reino Unido. Tras su detención, fue puesto a disposición de la justicia colombiana y la legalización de su captura se realizó el pasado 29 de junio.

Siga leyendo: Capturaron en Ecuador a ciudadano británico requerido por el feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

Dentro de las evidencias recopiladas por los investigadores figuran registros de cámaras de seguridad del edificio Morph, donde se hospedaba Villalba.

En las imágenes aparece Foster-Martinson transitando por los pasillos del inmueble con varias bolsas en sus manos el 17 de junio, fecha después de la cual familiares y allegados perdieron contacto con la modelo.

Las autoridades estiman que el homicidio habría ocurrido hacia el 18 de junio, aunque ese aspecto continúa siendo materia de investigación.

Además, la bitácora de ingreso de visitantes al apartamento de la víctima muestra que entre el 3 y el 17 de junio ingresaron cerca de 15 personas al inmueble ubicado en el séptimo piso.

El último registro corresponde precisamente al ciudadano británico, cuya permanencia quedó consignada en aproximadamente tres horas. No obstante, la Fiscalía busca establecer, con apoyo de otras pruebas, si ese tiempo coincide con lo ocurrido o si el sospechoso permaneció allí durante un periodo mayor.

Conozca: Lo que parecía un accidente vial en Santa Fe de Antioquia, ahora es investigado como un presunto doble homicidio

¿Qué dijo Medicina Legal sobre el asesinato de Natalia Villalba?

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, explicó que el informe de necropsia ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación y hace parte de las pruebas que sustentan la investigación.

”En este momento el caso de Natalia Villalba lo abordamos hace aproximadamente unos 15 días y ya entregamos los resultados a la Fiscalía. Hubo un trauma contundente y, después de ese trauma, ella fallece. La manera y la causa de muerte se determinaron durante la necropsia”, afirmó el director de Medicina Legal.

Al ser consultado sobre la lesión que acabó con la vida de la mujer, Cortés precisó que el impacto fue recibido en la cabeza y que esa fue la causa directa de su muerte, antes de que el cuerpo fuera manipulado.

El funcionario también confirmó que el cadáver fue desmembrado con el propósito de introducirlo en la maleta gris donde posteriormente fue hallado por trabajadores de aseo del edificio, ubicado en la calle 95 con carrera segunda, en la localidad de Chapinero.

Continúe leyendo: Identificaron a 43 de los 48 cuerpos del enfrentamiento de disidencias en Guaviare; 11 eran menores de edad

Cuando una persona llega en una maleta, generalmente es porque es descuartizada o porque por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, afirmó.

Otro de los aspectos revelados por Medicina Legal tiene que ver con el estado del apartamento donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con Cortés, la ducha permanecía abierta, una condición que favorece la aceleración del proceso de descomposición.

”Si el cuerpo está en un ambiente sin humedad, la descomposición tarda más. Cuando hay agua, este proceso se acelera”, señaló el funcionario.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál fue la causa de la muerte de Natalia Villalba según Medicina Legal?
El Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que Natalia Villalba falleció como consecuencia de un golpe contundente en la cabeza. Según el informe de necropsia, esa lesión causó su muerte antes de que su cuerpo fuera desmembrado.
¿Qué reveló la autopsia de Natalia Villalba sobre el crimen?
La necropsia estableció que la modelo murió por un trauma contundente en la cabeza y confirmó que posteriormente su cuerpo fue desmembrado para introducirlo en una maleta, hallazgo que hace parte de la investigación de la Fiscalía.
¿Por qué la Fiscalía imputó a Matthew Ashley Foster-Martinson en el caso Natalia Villalba?
La Fiscalía General de la Nación imputó al ciudadano británico los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos.
¿Qué pruebas tiene la Fiscalía en la investigación por la muerte de Natalia Villalba?
La investigación incluye el informe de Medicina Legal, videos de cámaras de seguridad del edificio Morph, registros de ingreso de visitantes al apartamento y tres objetos contundentes incautados en el inmueble que serán sometidos a análisis pericial.

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