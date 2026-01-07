En plena emergencia económica y en elecciones, Jaramillo quiere ampliar la planta del MinSalud en 442 cargos: costaría $59 mil millones anuales

“En plena emergencia económica”, en plena crisis sanitaria y en vísperas de elecciones Guillermo Jaramillo quiere crecer la planta del Ministerio de Salud en 442 cargos con un costo anual de $59.403 M”, escribió Forero en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que proyecta la creación de 442 nuevos cargos como parte de su proceso de reorganización institucional y formalización laboral, con un costo anual estimado de $59.403 millones para 2026 . Así lo indicó la entidad en respuesta a un derecho de petición presentada por el representante a la Cámara Andrés Forero , del partido Centro Democrático.

Agregó que el ministro hace esto “de espaldas a los sindicatos del Ministerio que piden abrirle incidente de desacato”.

De acuerdo con el documento con el que le respondieron al representante, la decisión se tomó luego de que se detectara que existía un incremento en la carga laboral, lo que llevó a priorizar la creación de empleos permanentes dentro de la entidad.

“El análisis de carga laboral determina la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de priorización para la creación de empleos. Como resultado, se definió en 442 los nuevos cargos por formalización laboral, cuyo costo anual proyectado para el año 2026 asciende a 59.403 millones de pesos”, se lee en el documento.

Además, el Ministerio también precisó que elcosto anual de la nómina actual ascender a$94.218 millones, cifra que incluye lo pagado hasta la fecha y la proyección que había hasta diciembre de 2025.

En cuanto a la puesta en marcha de la nueva planta del personal, el Ministerio señaló que aún no existe una fecha definida, ya que el proceso depende de la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

A la fecha del derecho de petición, que data de noviembre del año pasado, la cartera de Salud se encontraba adelantando los trámites ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Presidencia (DAPRE), el DNP y Hacienda.

No obstante, la entidad aclaró que la implementación solo podrá avanzar una vez se aprueben los actos administrativos de la nueva estructura organizacional y se garantiza la asignación presupuestal correspondiente. Y el tiempo se está agotando.

Esto, porque el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) concluyó, en un derecho de petición enviado por el Ministerio de Salud, que desde enero de 2026 las entidades de la Rama Ejecutivano podrán crear ni proveer nuevos cargos, ni modificar la nómina estatal, debido a la restricción de cuatro meses previa a las elecciones presidenciales.

Esta prohibición incluye la provisión de empleos creados por rediseño institucional, salvo excepciones muy específicas previstas en la ley.

El Ministerio preguntó si se podía realizar la provisión de vacantes definitivas después del 31 de enero de este año, la respuesta fue la siguiente: “Se prohíbela modificación de la nómina de las entidades públicas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones”, aseguró la entidad. Y se agregó que “los nominadores (...) no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal desde enero de 2026”.

Lea también: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, ¿por qué?