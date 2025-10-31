Desde piscina a maniquíes: la lujosa nueva embajada de Colombia en Arabia Saudita que desató críticas en redes

El presidente Gustavo Petro trinó en su red social X, el pasado 30 de octubre, sobre la inauguración la embajada de Colombia en Arabia Saudita en medio de su viaje a Medio Oriente, el cual está enmarcado bajo una gira de varios países que incluye visitas oficiales a Egipto y Catar. Con este nuevo viaje, el presidente busca estrechar lazos políticos, económicos y diplomáticos.
Además de las fotografías, Petro destacó en el trino que “por primera vez la embajada de Colombia para connacionales y extranjeros es más digna que la casa del embajador, que por ahora es un cuarto de hotel”. Y afirmó que mostraría toda la casa, “porque al mismo tiempo es Colombia bella”.