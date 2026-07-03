Fonda que resistió al embate de un siglo y dos guerras en el Suroeste está en riesgo de cerrar

La fonda La San José —que según su administrador y copropietario es la más antigua del Suroeste antioqueño— cumple 100 años en este 2026 y justo al alcanzar un siglo tiene incierto su futuro después de sobrevivir tanto tiempo y de superar dos oleadas de violencia.
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El negocio está ubicado en la vereda San José, de Urrao, famosa por los paisajes hermosos en los que se logra un encuadre que combina las montañas de un verdor exuberante con la vista del valle que forma el serpenteante y café del río Penderisco.
La zona es el balneario natural de los habitantes de este recodo del Suroeste antioqueño y queda a solo diez o quince minutos desde el casco urbano de Urrao, por una carretera perfectamente pavimentada que termina en el municipio de Betulia.
Cuenta César Augusto Moreno, el actual administrador y miembro de la familia que tiene La San José hace más de siete décadas, que el negocio fue fundado en 1926 por Mariano del Corral Villa, un descendiente de españoles que habían llegado a la región provenientes de Santa Fe de Antioquia. Esta estirpe era dueña de la mayoría de las tierras de Urrao, entre ellas las haciendas San Dimas y El Espinal.