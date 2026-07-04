Así le roban sus datos y plata: autoridades revelan el principal método de estafa virtual

Las organizaciones criminales dedicadas a los delitos informáticos suelen contar con la colaboración de un insider, es decir un actor interno que facilita información confidencial para cometer fraudes, estafas, hurtos y suplantaciones de identidad, según expertos en ciberseguridad.



El insider generalmente es un empleado de una empresa, entidad bancaria u otra organización que, aprovechando sus permisos de acceso, obtiene datos sensibles de clientes sin autorización.

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Entre la información a la que puede acceder se encuentran nombres, números de identificación, teléfonos, saldos de cuentas bancarias y otros datos clasificados que posteriormente son entregados a redes de ciberdelincuentes.

Las autoridades advierten que esta extracción de información constituye una conducta ilícita porque se realiza al margen de las funciones autorizadas por la empresa y tiene el propósito de alimentar las bases de datos utilizadas por organizaciones criminales.