Eln atacó base militar en Toledo, Norte de Santander, a una semana de la segunda vuelta presidencial

En la madrugada de este sábado, el Eln lanzó un ataque con explosivos contra la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13, ubicada en Toledo, Norte de Santander. Según informó la Segunda División del Ejército en un comunicado publicado en X, los artefactos fueron lanzados desde una volqueta.

Lea: Revelan las identidades de los otros cinco capturados junto a alias Chalá en Tolima

“De acuerdo con información preliminar, esta acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, como retaliación a las operaciones militares que nuestros soldados han desarrollado en la zona”, señalaron las autoridades.

Medios locales indicaron que el vehículo utilizado en el atentado habría sido incinerado minutos después sobre la vía. De acuerdo con el reporte oficial, el ataque no dejó personas heridas ni fallecidas.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran graves daños en las instalaciones militares, con una parte de la base aparentemente destruida por la explosión.