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¿Con qué apoyos llegan los candidatos a segunda vuelta?

Este fin de semana, Colombia decidirá quién será el presidente del país durante 2026-2030. El panorama político se dividió entre ambos candidatos.

  • La segunda vuelta será el 21 de junio. FOTO: COLPRENSA Y EL COLOMBIANO
    La segunda vuelta será el 21 de junio. FOTO: COLPRENSA Y EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 7 horas
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A una semana de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda hicieron este fin de semana sus últimos eventos públicos de campaña. Una de las cosas que resaltó —en medio de propuestas políticas performativas— fueron las voces de apoyo que recibieron ambos.

Por parte de De la Espriella, la campaña ha recibido apoyo de varios partidos tradicionales de la derecha. Él no las ha rechazado, a pesar de tener como eslogan de campaña “gobernar para los nunca” y alejarse de “los de siempre”.

Lea aquí: Dos modelos de país muy distintos: ¿quién gobernaría mejor a Colombia entre De la Espriella y Cepeda?

Desde la primera vuelta, el candidato de Salvación Nacional contaba con el apoyo de Cambio Radical. Tras ganar el primer puesto...

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