Holguín pone en duda el discurso de centro de Oviedo y lanza pullas al uribismo: “Uno es lo que ha sido”

En momentos en los que el exgobernador Sergio Fajardo suma una intención de voto de apenas el 3,9 % –según la más reciente encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica–, este lunes su pareja, la exministra María Ángela Holguín, sorprendió con un video divulgado en sus redes sociales en el que reivindicó el valor del centro político y lanzó pullas al Centro Democrático. “La voz del centro no es la voz de Oviedo”, aseguró la excanciller, en referencia a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Hemos estado oyendo en estos últimos días unas voces –las mismas de siempre– donde dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma para salvar el país, porque Paloma y Oviedo son el camino”. En esa línea, la exministra –quien fue embajadora en Venezuela durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ministra de Relaciones Exteriores de Juan Manuel Santos–, reclamó que quienes hacen esos planteamientos “no conocen a Fajardo”, al tiempo que insistió que aún es prematuro hacer esas propuestas y que todo deberá definirse en primera vuelta.

“El centro es mucho más que eso (los votos de Oviedo). Seguramente el señor tiene ideas de centro, pero también uno es lo que ha sido, con quién ha trabajado, con quién está (...) Me tiene sin cuidado qué representa Oviedo. El centro no se puede quedar única y exclusivamente en un señor que alza la mano y dice ‘yo soy de centro en una fórmula del Centro Democrático”, explicó luego Holguín en diálogo con Caracol Radio, enrostrándole a Oviedo haber trabajado con la entonces senadora María del Rosario Guerra y con el expresidente Iván Duque, en cuyo gobierno fue director del Dane. “Ha trabajado con gobiernos de derecha, tiene ideas de centro, dice que respeta la paz (...) nos dijo el lunes siguiente a que ganó en la consulta: ‘mis líneas rojas son la paz’. ¿Y qué pasó con eso? A los dos días ya era candidato a la Vicepresidencia. Eso es lo que yo digo, uno tiene que ser coherente y consecuente con lo que dice”, agregó. De acuerdo con Holguín, Juan Daniel Oviedo “no es la única voz” de centro. “Hay unas voces con mucha mayor trayectoria, con mucha mayor coherencia que están ahí y que deben ser oídas. Es ahí donde yo donde está el punto con Oviedo”.

La excanciller alegó con vehemencia que no puede ser que alguien diga “hoy amanecí de centro”, aunque en el pasado trabajó con otras vertientes. En ese sentido, sostuvo que, pese a las líneas rojas que quiso trazar el exdirector del Dane frente a la paz, “todos sabemos lo que es un vicepresidente en un país. Yo llevo muchos años en el servicio público y un vicepresidente es lo que el presidente quiere que sea”. “Sabemos exactamente la posición del uribismo y la posición de Paloma sobre la paz, por ejemplo. No será él quien va a poder defender la paz”, remató, instando a que se apueste por una opción que una al país y sea motor de transformación, “pero con una sola línea, no yéndose un día para un lado y al otro para otro”. Cuestionada si la baja intención de voto de Fajardo responde a que, contrario a Oviedo y Paloma, el exgobernador no se midió en una consulta, Holguín declaró que se trata de decisiones del candidato y que la Constitución establece tanto la primera como la segunda vuelta. “A uno no le dicen que es que hay consultas anteriores que son las que le van a definir a las personas el voto. Vamos a primera vuelta. Y ya en primera vuelta veremos qué pasa. Mire lo que pasó en Portugal”, agregó, en referencia al presidente António José Seguro, quien pasó de tener una baja intención de voto a ganar con el 66 %. “Se alejó de los extremos. Dijo: ‘Yo no voy a entrar en un debate de extremos porque eso le hace daño a Portugal. Yo voy a ser responsable con este país’. Y ganó con el 66%”, precisó, llamando la atención además por las confrontaciones entre figuras como Iván Cepeda (candidato del Pacto Histórico) y Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático.