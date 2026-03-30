Holguín pone en duda el discurso de centro de Oviedo y lanza pullas al uribismo: “Uno es lo que ha sido”

En momentos en los que el exgobernador Sergio Fajardo suma una intención de voto de apenas el 3,9 % –según la más reciente encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica–, este lunes su pareja, la exministra María Ángela Holguín, sorprendió con un video divulgado en sus redes sociales en el que reivindicó el valor del centro político y lanzó pullas al Centro Democrático.
“La voz del centro no es la voz de Oviedo”, aseguró la excanciller, en referencia a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Hemos estado oyendo en estos últimos días unas voces –las mismas de siempre– donde dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma para salvar el país, porque Paloma y Oviedo son el camino”.
En esa línea, la exministra –quien fue embajadora en Venezuela durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ministra de Relaciones Exteriores de Juan Manuel Santos–, reclamó que quienes hacen esos planteamientos “no conocen a Fajardo”, al tiempo que insistió que aún es prematuro hacer esas propuestas y que todo deberá definirse en primera vuelta.