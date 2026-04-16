Elecciones en Colombia: ONU advierte que en 185 pueblos los terroristas imponen su ley

Aunque las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo transcurrieron sin alteraciones graves y con una participación superior al 50 %, el panorama de seguridad en Colombia sigue siendo frágil. Así lo concluye el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, que analiza el periodo entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026, y que será presentado ante el Consejo de Seguridad.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó que la jornada electoral se desarrolló “en gran medida de forma pacífica”, pero advirtió que esto no refleja una mejora estructural en las condiciones de seguridad del país.
“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, señaló.