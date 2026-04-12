El poder en la sombra: Juliana Guerrero gana influencia en el Fondo Colombia en Paz

A tres meses de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro, una figura sin cargo oficial sigue acumulando poder dentro del Gobierno. Se trata de Juliana Guerrero, quien, pese a los cuestionamientos judiciales en su contra y al deterioro de su imagen pública, continúa incidiendo en decisiones clave, ahora desde las sombras del Fondo Colombia en Paz.
Esta entidad es una de las más estratégicas en el manejo de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. De acuerdo con testimonios conocidos por la revista Cambio, Guerrero habría logrado posicionar su influencia dentro de esta entidad sin figurar en el organigrama oficial.
Su forma de operar no es nueva: distintas fuentes que coinciden le reportaron al medio ya mencionado que ella “manda, pero en la sombra; ordena, sin un cargo oficial; habla a nombre del presidente sin ser funcionaria”.