UNGRD: el papel de Andrea Ramírez, la asesora de Hacienda que tiene los secretos del escándalo

Resulta llamativo que poco o nada se sabe de Andrea Carolina Ramírez Oliveros. Según testigos, su papel en el entramado de corrupción conocido como el caso UNGRD habría sido protagónico, aunque “en cuerpo ajeno”, al menos durante el periodo en que se ausentó del Ministerio de Hacienda por una licencia de maternidad. Ni siquiera esa pausa la apartó del control de una de las actividades por las que hoy seis congresistas son investigados: la entrega de cupos indicativos.
En el Ministerio de Hacienda, Andrea Carolina ejercía como coordinadora de los enlaces legislativos con el Congreso de la República, cargo que mantuvo durante el Gobierno de Gustavo Petro y que ya desempeñaba desde 2012, en la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
La funcionaria, al parecer, conocía la “metodología” con la que Gobierno y Congreso operaban para sacar adelante asuntos de interés. En su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, el exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, la señaló “como la persona encargada de poner en marcha esa metodología. Esta consistía en que «los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales...para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgárseles contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, se lee en el documento de la Sala de instrucción que formula cargos a seis congresistas.