“El machismo termina arrinconando”: Susana Muhamad vuelve a cuestionar al gobierno Petro y dice que tiene una deuda con las mujeres

Las palabras de la exministra de Medio Ambiente en medio de un debate con precandidatos presidenciales ocurrieron luego de polémicas declaraciones del presidente.

  • Bogotá, 06 de Septiembre de 2022. Rueda de prensa sobre la deforestación, ministra de ambiente, Susana Muhamad. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

16 de septiembre de 2025
La exministra y precandidata presidencial Susana Muhamad cuestionó al gobierno de Gustavo Petro por su papel frente a las mujeres, señalando una deuda con el feminismo y criticando la actitud del mandatario tras los recientes escándalos relacionados con su trato hacia algunas funcionarias y expresiones en público.

Los pronunciamientos de Muhamad se dieron durante el debate presidencial El Gran Reto, organizado por Caracol Radio, en el que se preguntó a los precandidatos del Pacto Histórico sobre las declaraciones del presidente en su último Consejo de Ministros.

Lea también: “Con Juan Florián siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”: Petro sobre suspensión de ministro de la Igualdad

En ese espacio, más que referirse únicamente a las palabras de Petro en dicha reunión, la exministra hizo un llamado a revisar la manera como el gobierno aborda la agenda de género. “Hay una deuda de este gobierno con las mujeres. Y yo creo que el progresismo debe ser feminista”, afirmó.

Además, propuso la necesidad de establecer indicadores que permitan evaluar la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. “El machismo termina arrinconando y sacando a las mujeres, porque la voz política de nosotras no es valorada con la misma fuerza”, subrayó.

Las críticas de Muhamad, una de las líderes del Pacto Histórico, se suman a las que en la última semana han surgido desde distintos sectores políticos y sociales por las actitudes de Petro frente a las mujeres.

No es la primera vez que la funcionaria hace este tipo de cuestionamientos al presidente, pues en el primer Consejo de Ministros televisado fue una de las que abanderó los señalamientos respecto a la presencia de Armando Benedetti en el Gobierno Nacional, siendo él acusado en ocasiones anteriores por violencia de género hacia su pareja.

Petro, su trato a Gloria Miranda y sus polémicas palabras en el Consejo de Ministros sobre feminismo y el clítoris

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán por su actitud hacia las funcionarias de su gabinete. El pasado jueves, 11 de septiembre, durante una alocución en el Cauca hizo un comentario sobre la vida personal de Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías ¿Qué tal?”, dijo en pleno evento público el presidente sobre Miranda mientras la abrazaba.

El presidente continuó con sus palabras hacia la funcionaria. “Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país”, concluyó el mandatario.

Para abogadas como María Cristina Hurtado, quien fue consultada por EL COLOMBIANO, este tipo de situaciones no constituyen un delito, pero reabren el debate sobre las relaciones de poder y género.

“Hay casos de una suerte de violencia simbólica cuando una persona acepta hechos así por su nivel de subordinación. Podría ser identificado como un caso de violencias de género. Es como el piropo, que puede verse en alguna medida como violencia simbólica”, le explicó la jurista a este medio.

Sin embargo, las polémicas no pararon en ese evento, pues en respuesta a esas críticas, en el Consejo de Ministros celebrado el día de ayer lunes, 15 de septiembre, el mandatario respondió en un tono irónico a sus retractores.

Ahora ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia”, declaró Petro, agregando que “misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario”.

Siga leyendo: “Los Brayan son hombres vampiros codiciosos”, las mujeres y sus clítoris, y otras desacertadas frases del reciente Consejo de Ministros de Petro

En el mismo Consejo, el presidente hizo un comentario en alusión a los genitales de la mujer. “Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Y ya me dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, dijo el presidente en medio de la reunión con su gabinete.

Utilidad para la vida