“El machismo termina arrinconando”: Susana Muhamad vuelve a cuestionar al gobierno Petro y dice que tiene una deuda con las mujeres

La exministra y precandidata presidencial Susana Muhamad cuestionó al gobierno de Gustavo Petro por su papel frente a las mujeres, señalando una deuda con el feminismo y criticando la actitud del mandatario tras los recientes escándalos relacionados con su trato hacia algunas funcionarias y expresiones en público.

Los pronunciamientos de Muhamad se dieron durante el debate presidencial El Gran Reto, organizado por Caracol Radio, en el que se preguntó a los precandidatos del Pacto Histórico sobre las declaraciones del presidente en su último Consejo de Ministros.

En ese espacio, más que referirse únicamente a las palabras de Petro en dicha reunión, la exministra hizo un llamado a revisar la manera como el gobierno aborda la agenda de género. “Hay una deuda de este gobierno con las mujeres. Y yo creo que el progresismo debe ser feminista”, afirmó.

Además, propuso la necesidad de establecer indicadores que permitan evaluar la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. “El machismo termina arrinconando y sacando a las mujeres, porque la voz política de nosotras no es valorada con la misma fuerza”, subrayó.

Las críticas de Muhamad, una de las líderes del Pacto Histórico, se suman a las que en la última semana han surgido desde distintos sectores políticos y sociales por las actitudes de Petro frente a las mujeres.

No es la primera vez que la funcionaria hace este tipo de cuestionamientos al presidente, pues en el primer Consejo de Ministros televisado fue una de las que abanderó los señalamientos respecto a la presencia de Armando Benedetti en el Gobierno Nacional, siendo él acusado en ocasiones anteriores por violencia de género hacia su pareja.