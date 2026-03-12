El deseo no se jubila: un 62 % de los adultos mayores en Colombia tiene una vida sexual activa

¿Quién dijo que la pasión tiene fecha de vencimiento? Un estudio desarrollado por Profamilia y la Fundación Saldarriaga Concha desentrañó cómo vive la sexualidad las personas de la tercera edad en Colombia, siendo un factor relevante para la vejez, en tiempos donde todo ha cambiado. Le puede interesar: Nunca es tarde para estudiar: en Bello abrieron nuevos cupos escolares para personas mayores, ¿cómo puede inscribirse? El estudio denominado “Percepciones de la sexualidad en personas mayores”, que se desarrolló en ciudades como Medellín, Montería, Manizales y Tunja, y recogió la experiencia de más de 200 personas mayores de 60 años que decidieron participar.

El 86 % de los hombres lo considera (el sexo) muy importante en su vida; solo el 37 % de las mujeres comparte esta visión. FOTO: Robinson Saenz Sánchez / Archivo El Colombiano

Los resultados confirmaron que la vejez no es sinónimo de renunciar al deseo ni a la vida sexual de forma regular. Esto arrojó que el 62 % de las personas encuestadas mencionó haber tenido relaciones sexuales en el último año. Del total de las personas que no tuvieron relaciones sexuales en el último año, el 57 % señaló no tener pareja como principal razón, de acuerdo con esta investigación de las entidades mencionadas. Y es que, según mencionaron, el encontrar pareja hoy en día no es fácil.

Sin embargo, se evidencia una brecha significativa por género: mientras el 86 % de los hombres afirmó haber mantenido alguna actividad sexual durante ese periodo, en el caso de las mujeres la cifra fue del 43 %, lo que destaca la desigualdad en el ejercicio de la sexualidad en la adultez mayor. También se evidenció una diferencia en la importancia y valorización de la vida sexual. Mientras que el 86 % de los hombres lo considera muy importante en su vida, solo el 37 % de las mujeres comparte esta visión.

“La creencia de que tener más edad significa la renuncia al deseo o a la intimidad, aumenta estereotipos y crea entornos en los que las necesidades de las personas mayores son mediadas por terceras personas como sus cuidadores y familiares”, puntualizó el estudio. “Hablar de sexualidad en la vejez es reconocer un derecho. Esta investigación nos muestra que el verdadero reto no es romper silencios individuales, sino transformar los imaginarios sociales y las barreras estructurales que siguen negando la autonomía de las personas mayores”, concluyó Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha.