El deseo no se jubila: un 62 % de los adultos mayores en Colombia tiene una vida sexual activa

¿Quién dijo que la pasión tiene fecha de vencimiento? Un estudio desarrollado por Profamilia y la Fundación Saldarriaga Concha desentrañó cómo vive la sexualidad las personas de la tercera edad en Colombia, siendo un factor relevante para la vejez, en tiempos donde todo ha cambiado.
El estudio denominado “Percepciones de la sexualidad en personas mayores”, que se desarrolló en ciudades como Medellín, Montería, Manizales y Tunja, y recogió la experiencia de más de 200 personas mayores de 60 años que decidieron participar.