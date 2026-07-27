Ejército tiene déficit del 66 % en armamentos y equipos, según informe del empalme

Un alarmante panorama técnico y financiero ha quedado al descubierto durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según documentos del Ejército Nacional, la institución enfrenta un déficit del 66,3 % en material de guerra, una categoría que incluye armamento esencial, municiones, equipos especiales y paracaídas.
En el informe conocido por medios nacionales se detalló que en el Ejército hay un inventario obsoleto técnicamente, esto ante el prolongado tiempo de uso y el fuerte desgaste generado por las operaciones militares continuas en diversas regiones del país. También se advirtió que las limitaciones presupuestales han frenado históricamente los programas de modernización y reposición de equipos que ya cumplieron su vida útil.