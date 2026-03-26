Bombardeo a campamento de ‘Iván Mordisco’ deja cuatro muertos en Guaviare

Tras la intervención militar, el Ejército reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en el área de operaciones, l os cuales aún no han sido identificados. Los restos permanecen bajo custodia y, según información preliminar, serían trasladados a Villavicencio para que Medicina Legal adelante los procedimientos correspondientes.

Un nuevo bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, fue ejecutado por las Fuerzas Militares en un corredor selvático entre Guaviare y Meta, en desarrollo de la ofensiva del Gobierno para debilitar a estos grupos armados.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación inició contactos con las Fuerzas Militares para conocer en detalle las circunstancias del operativo y avanzar en las verificaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

De los 15 bombardeos que se han ejecutado en el Gobierno de Gustavo Petro, desde que se reactivó esta clase de operaciones en 2024, cuatro de ellos han sido en Guaviare, un departamento disputado a sangre y fuego por las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

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El último ataque, ejecutado el sábado 28 de febrero en la zona rural de municipio de El Retorno, estuvo dirigido contra una guarida del frente Martín Villa, asociado al bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), la facción de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

El Guaviare ha sido objeto ya de cuatro bombardeos en los últimos dos años. El más recordado ocurrió el pasado 10 de noviembre y dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad que habían sido reclutados, lo que puso en aprietos al Gobierno frente a la oposición política y la opinión pública.

¿Qué es lo que sucede en ese departamento? Tal cual ha venido documentando EL COLOMBIANO, municipios como El Retorno, Calamar y San José del Guaviare están siendo afectados por una disputa criminal que ha producido cerca de 80 muertos entre las huestes de “Calarcá” e “Iván Mordisco”.

Además de esto, la Defensoría del Pueblo ha denunciado en múltiples oportunidades que hay desplazamientos y confinamientos de comunidades.

El origen del conflicto va más allá de la fractura interna en las disidencias, pues la pelea en Guaviare tiene que ver con la consolidación de corredores estratégicos que permitan conectar las operaciones ilegales del Pacífico Sur, el Amazonas y los Llanos Orientales. Esto incluye lucrativas rentas, como el tráfico de cocaína y la minería ilegal.

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