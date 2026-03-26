Bombardeo a campamento de ‘Iván Mordisco’ deja cuatro muertos en Guaviare

Un nuevo bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, fue ejecutado por las Fuerzas Militares en un corredor selvático entre Guaviare y Meta, en desarrollo de la ofensiva del Gobierno para debilitar a estos grupos armados.
Tras la intervención militar, el Ejército reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en el área de operaciones, los cuales aún no han sido identificados. Los restos permanecen bajo custodia y, según información preliminar, serían trasladados a Villavicencio para que Medicina Legal adelante los procedimientos correspondientes.