EE. UU. pide respuestas: solicita indagar presuntos vínculos entre el Gobierno Petro y disidencias de las Farc

Ya no solo son las repercusiones que han dejado la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton, ahora se suma la solicitud de Washington ya está al tanto de los informes de ‘Calarcá’ y le instan a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas “investigar a fondo estas denuncias y tomar todas las acciones correspondientes”.
Las revelaciones que vinculan al general (r) Juan Miguel Huertas -que el mismo Presidente reintegró al Ejército luego de su retiro-, con el entramado de filtración de información con disidencias de las Farc y las conexiones que también tendría Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con esta telaraña, serían las razones por las que ahora Estados Unidos vuelve a hacerle un “llamado de atención” al Gobierno Petro.
“Estamos al tanto de los informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la Administración Petro y disidentes de las FARC designados como organización terrorista extranjera (FTO). Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo estas denuncias y tomar todas las acciones correspondientes”, es el mensaje completo de un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.