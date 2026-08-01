Icetex abre becas para mujeres colombianas que quieran estudiar en India: así puede aplicar

El Icetex abrió una convocatoria de becas internacionales para que mujeres profesionales colombianas cursen una capacitación presencial sobre economía circular y crecimiento inclusivo en Hyderabad, India. El programa, desarrollado en cooperación con el Gobierno de la India a través del Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) y del curso Circular Economy and Inclusive Growth (CEIG), se realizará entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026. Las postulaciones estarán habilitadas hasta las 5:00 p. m. del 13 de agosto de 2026 mediante la Plataforma de Internacionalización del Icetex.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a mujeres colombianas residentes en el país que cuenten con formación universitaria y experiencia en áreas relacionadas con sostenibilidad, medio ambiente, economía circular, gestión de residuos, desarrollo económico o inclusión social. También podrán participar funcionarias públicas, investigadoras, docentes, académicas, activistas, formuladoras de políticas públicas y otras profesionales que desarrollen proyectos en estos campos. El curso tendrá una duración de 14 días y será impartido de manera presencial en el Environment Protection Training and Research Institute (EPTRI), institución especializada en investigación y gestión ambiental. Al finalizar la capacitación, las participantes recibirán un certificado expedido por esta entidad. “En el Icetex seguimos impulsando oportunidades de internacionalización y fortaleciendo el liderazgo de las mujeres para contribuir al desarrollo sostenible del país mediante el acceso a programas académicos de excelencia en el exterior. Esta convocatoria representa una valiosa oportunidad para que más mujeres desarrollen capacidades en sostenibilidad, innovación y economía circular, conocimientos que contribuirán al desarrollo de sus territorios y al fortalecimiento de políticas públicas y proyectos con impacto social y ambiental”, afirmó Vanessa Caicedo, jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex. Lea más: El Gobierno radica reforma a la educación superior con cambios en acceso a universidades, financiación e Icetex

Requisitos para postularse a la convocatoria

La convocatoria establece una serie de condiciones para las aspirantes. Entre los principales requisitos se encuentran: 1. Ser ciudadana colombiana. 2. Tener entre 25 y 45 años al momento del cierre de la convocatoria. 3. Contar con título universitario de pregrado. 4. Acreditar un promedio académico mínimo de 3,8 sobre 5,0. 5. Demostrar al menos cinco (5) años de experiencia profesional posterior a la obtención del título en áreas relacionadas con medio ambiente, sostenibilidad, economía circular, gestión de residuos, desarrollo económico, investigación, inclusión social o formulación de políticas públicas. 6. Certificar un nivel de inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia mediante alguna de las certificaciones aceptadas por el programa, como IELTS, TOEFL iBT o MET, con la vigencia exigida. 7. No haber sido beneficiaria anteriormente de programas de capacitación o cursos cortos financiados por el programa ITEC de la India. Las candidatas deberán realizar el proceso de inscripción únicamente a través de la Plataforma de Internacionalización del Icetex y cargar en formato PDF la documentación requerida, incluyendo soportes académicos y laborales, certificado de suficiencia en inglés y copia del pasaporte vigente. Entérese: Educación financiera sería una materia obligatoria en colegios de Colombia: esto dice el proyecto de ley

Formación en economía circular y crecimiento inclusivo

Durante las dos semanas de capacitación, las participantes recibirán formación sobre modelos de economía circular, crecimiento inclusivo, indicadores de sostenibilidad y políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible. Además, el programa abordará estrategias para fortalecer economías locales, ecología industrial, gestión de residuos, optimización de recursos y mecanismos para integrar comunidades vulnerables en cadenas de valor sostenibles. La agenda académica también contempla el análisis de casos de éxito alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como visitas técnicas y de campo a proyectos, centros de innovación e instalaciones especializadas en infraestructura ambiental en la India. Le puede interesar: Adiós al examen de admisión: conozca las carreras de la Universidad Nacional a las que puede ingresar sin este requisito

Cobertura de la beca

La beca es financiada por el Gobierno de la India y cubre el 100 % de los costos del programa. Los beneficios incluyen: -Matrícula y derechos académicos. -Tiquetes aéreos internacionales de ida y regreso en clase económica. -Alojamiento durante la estancia en Hyderabad. -Trámite de la visa. -Materiales bibliográficos y de estudio. -Visitas de estudio incluidas en el programa académico. -Estipendio diario otorgado por el Gobierno de la India durante la permanencia en el país. De acuerdo con la información de la convocatoria, el apoyo económico diario será de entre 1.200 y 1.500 rupias para cubrir gastos de manutención. Los gastos personales, como lavandería, llamadas telefónicas o servicio a la habitación, deberán ser asumidos por cada participante. Las interesadas podrán presentar su postulación hasta las 5:00 p. m. del 13 de agosto de 2026 a través del portal del Icetex, donde también se encuentra disponible el formulario de inscripción, los documentos exigidos y las condiciones completas del programa. La entidad recordó que todos los trámites de postulación son gratuitos y deben realizarse directamente por los canales oficiales, sin intermediarios. Además, reiteró el llamado para que las aspirantes no recurran a tramitadores y reporten cualquier caso al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co. Bloque de preguntas y respuestas: