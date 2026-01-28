Distrito de Bogotá advierte que Gobierno no le ha dado plata para pagar a profesores

En dos cartas dirigidas a dos ministros de Estado, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, lanzó una alerta que compromete los pagos de nómina a los profesores del sector público. Según dijo, el Gobierno Nacional no les ha girado los recursos para pagarles a tiempo este mes (enero).
La funcionaria le expresó al ministro de Educación, Daniel Rojas, que desde hace 20 años la Secretaría “paga la nómina de sus docentes con tres días de antelación de terminar el mes. Para lograr esto, expresó que el Gobierno “ha transferido los recursos del Sistema General de Participaciones entre los días 20 y 21 de cada mes”.
Desde el pasado 16 de septiembre, la secretaría del ramo en Bogotá alertó el “riesgo inminente de incumplimiento en las fechas de pago”, siguiendo su deber de diligencia. Esto se generó, según sostuvo, por “la no disponibilidad de los recursos de la Nación”.