Sistema antidrones del MinDefensa, ¿por qué el director de la UNP viajó a Turquía y se reunió con empresa interesada en billonario contrato?

Hay números que en seguridad nacional no admiten margen de error. Este es uno de ellos: 6,2 billones de pesos. Corresponde al valor total sobre el papel del Escudo Nacional Antidrones —la apuesta más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la creciente amenaza de aeronaves no tripuladas en manos de grupos armados—, un proyecto que ya atrae a 117 empresas de 27 países dispuestas a disputar uno de los contratos más jugosos y sensibles del momento. La primera fase está tasada en 800.000 millones de pesos.
En la práctica, esos 7 billones de pesos no los tiene todavía MinDefensa. Así lo revela en exclusiva EL COLOMBIANO tras revisar documentación y consultar distintas fuentes, entre ellas dos empresarios que participan del proceso.
Estos apuntan que a pesar del impulso político y el avance del proceso —que del 25 de marzo al 17 de abril contará con pruebas de campo por parte de las empresas interesadas—, el Escudo Nacional Antidrones no tiene aún dinero en caja para su ejecución.
Lea también: Criminales estarían reclutando mercenarios colombianos que vienen de la guerra en Ucrania para usar drones con fines terroristas