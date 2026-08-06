El supuesto accidente que terminó revelando un feminicidio: Fiscalía acusó a Hugo Fernando Silva Soto en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto, señalado de haber simulado un accidente de tránsito en Bogotá para ocultar el feminicidio de su expareja, Karen Cecilia López Avendaño, y el homicidio de su hijo de 10 meses.
Durante la audiencia de acusación realizada el 5 de agosto de 2026, el ente investigador también presentó cargos por la presunta alteración de elementos materiales probatorios, al considerar que la escena del vehículo fue modificada con el propósito de desviar la investigación y hacer creer que las muertes ocurrieron como consecuencia de un siniestro vial.
Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando organismos de emergencia encontraron un vehículo Volkswagen Golf accidentado contra un árbol en la calle 63 con carrera 70, cerca del Jardín Botánico de Bogotá.
Dentro del automóvil fueron hallados los cuerpos sin vida de Karen Cecilia López Avendaño, de 34 años, y de su hijo de 10 meses. En el asiento del copiloto estaba Hugo Fernando Silva Soto, quien fue trasladado a un centro asistencial por lesiones leves.