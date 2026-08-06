Verónica Alcocer dice que salió del país por “compromisos personales” y que volverá para atender escándalo de Eva Ferrer

Quien fuera la primera dama del país, Verónica Alcocer, afirmó este jueves que está viajando en el extranjero por “compromisos personales agendados previamente”, pero que regresará al país para responder por el más reciente escándalo que sacudió al gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien se está separando.
Se trata de los audios de la exconsejera presidencial y antigua colaboradora de Alcocer, Eva Ferrer, en los que sostiene que ella “tiene de testaferros a varios primos” y que el Gobierno “es una banda de criminales”.
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En ese sentido, quien fuera la tercera esposa del actual mandatario aseguró que retornará a Colombia para seguir a disposición de las autoridades judiciales por las revelaciones que hizo Ferrer sobre una presunta red de corrupción de la que estaría detrás Verónica Alcocer.