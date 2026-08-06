Sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla no estará lista el 7 de agosto, ¿por qué?

Las adecuaciones de la sede desde la que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene previsto ejercer parte de sus funciones en Barranquilla tardarán al menos una semana más en concluir. Así lo informó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien señaló que las labores continúan en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso. En declaraciones a Blu Radio, Verano explicó que el propósito es que el mandatario pueda instalar allí una oficina junto con su equipo de gobierno y desarrollar desde ese lugar parte de sus actividades oficiales.

“Queremos que el presidente tenga allí un espacio, una oficina para él y para sus ministros, para que pueda ejercer sus labores de gobierno desde acá. Si tenemos una estructura bien ordenada, concebida con todas las facilidades, ojalá que él la use el mayor tiempo posible. Llevamos tres semanas de trabajo y nos faltaría como una semana más”, afirmó el gobernador. Lea más: El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen? Aunque no precisó las razones por las que se aplazó la entrega del inmueble, cuyo cronograma contemplaba que estuviera listo esta semana, aseguró que se mantienen los trabajos para que el jefe de Estado pueda permanecer en Barranquilla sin necesidad de trasladar su despacho a otras ciudades. El mandatario departamental también confirmó que asistirá a la ceremonia de posesión presidencial, programada para este jueves en Cali. “Mañana viajo hacia Cali para la ceremonia, pero estoy pendiente de lo que estamos haciendo acá en la Segunda Brigada del Ejército”, indicó en la misma entrevista con Blu Radio.

Mientras avanzan las adecuaciones, De La Espriella sostuvo este miércoles un encuentro con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en las oficinas de su firma de abogados, ubicadas en el barrio Alto Prado de Barranquilla. Durante la reunión revisaron el paquete de decretos que el nuevo Gobierno prevé expedir tras asumir el poder, relacionados con asuntos como salud, seguridad y gasto público. Lea también: Abelardo defiende sede presidencial alterna en Barranquilla y dice: “lo estoy poniendo de mi plata” En una alocución dirigida al país, el presidente electo también respondió a los cuestionamientos sobre las obras de la sede presidencial en Barranquilla.

Allí aseguró que la adecuación del inmueble no implica recursos del Estado y que el proyecto se financia con aportes privados, donaciones de empresarios y recursos propios. ”No se está construyendo un nuevo palacio. No se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como algunos han querido hacer creer”, manifestó De La Espriella. El mandatario electo agregó que el edificio intervenido existe desde hace varios años y se encuentra dentro del Batallón Paraíso, sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Asimismo, sostuvo que el diseño neoclásico del inmueble corresponde a un estilo arquitectónico presente en diversas edificaciones históricas de Barranquilla y de otros países. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde estará la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla y para qué se utilizará? La sede presidencial estará ubicada en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en Barranquilla. El espacio está previsto para que el presidente y parte de su equipo desarrollen actividades oficiales y despachen desde la ciudad. ¿Por qué Abelardo De La Espriella tendrá una sede presidencial en Barranquilla? La nueva sede busca facilitar que el presidente ejerza parte de sus funciones desde Barranquilla. Según lo anunciado, el objetivo es contar con una oficina adecuada para reuniones, coordinación gubernamental y actividades oficiales sin depender exclusivamente de Bogotá. ¿Cómo se financia la adecuación de la sede presidencial en Barranquilla? Según lo informado por el presidente electo, la adecuación se realiza con aportes privados, donaciones y recursos propios. Las autoridades han señalado que el proyecto no contempla financiación con recursos públicos, aunque su desarrollo puede estar sujeto a nuevas verificaciones oficiales. ¿Qué implicaciones tiene que el presidente despache desde Barranquilla? Despachar desde Barranquilla podría descentralizar parte de las actividades del Gobierno y fortalecer la presencia institucional en la región Caribe. El impacto dependerá de la frecuencia con que se utilice la sede y de cómo se organice el funcionamiento del Ejecutivo.