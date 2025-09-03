x

Mataron a dos policías de la Sijín que salían de investigar un cadáver en la morgue de Saravena

En el hecho resultados heridos otros dos policías. Por el momento se desconoce quiénes ejecutaron el ataque.

  • Estos fueron los policías asesinados por sicarios en el municipio de Saravena, Arauca. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    Estos fueron los policías asesinados por sicarios en el municipio de Saravena, Arauca. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

03 de septiembre de 2025
bookmark

Dos policías judiciales asesinados y dos heridos fue el resultado de un ataque sicarial en una zona céntrica del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió a la 1:30 p.m. de este miércoles, cuando los servidores públicos regresaban a la estación policial desde la morgue, adonde habían acudido para verificar el ingreso de un cadáver.

En el retorno fueron abaleados por delincuentes, los cuales alcanzaron a escapar después.

En el hecho murieron el intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, quienes trabajaban en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín); otro compañero del mismo grupo quedó herido, al igual que uno adscrito a la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol).

Tres de ellos fueron llevados a centros médicos, mientras uno quedó tendido y sin vida en el asfalto, ante la mirada asustada de los transeúntes.

“Nuestras oraciones están con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal para dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia, tal como lo venimos haciendo con cada uno de los casos que han enlutado a la gran familia policial”, declaró el director de la Institución, general Carlos Fernando Triana.

De momento no es claro qué organización criminal está detrás del ataque. En la zona delinquen las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tampoco se sabe si guarda relación con la diligencia que los investigadores estaban haciendo en la morgue, momentos antes.

“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor”, concluyó el general Triana.

