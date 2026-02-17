Las veces que el Gobierno Petro se ha basado en informes anónimos o cuestionados para sacar a funcionarios

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha estado en el centro de varios escándalos del gobierno de Gustavo Petro, varios basados en documentos anónimos o cuestionados, lo que resulta paradójico para una de las agencias de seguridad más poderosas del Estado. El caso más reciente involucró un informe de inteligencia, basado en un anónimo, que derivó en la salida del general Edwin Urrego, entonces comandante de la Policía en Barranquilla, acusado de una supuesta conspiración contra el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Incluso, el mismo Urrego en diálogo con EL COLOMBIANO, afirmó hace unos días: “Frente al informe, me parece que es escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento”. Puede leer: Habla general Urrego, acusado de complot contra Petro: “me parece un informe escueto”

Lo controversial es que el documento se basaba únicamente en un correo electrónico anónimo recibido por Colombia Humana, que alertaba sobre un supuesto plan para “plantar droga” y comprometer al presidente y al ministro durante una visita a Barranquilla. El medio 6AMW reveló que la alerta inicial llegó a la plataforma PACO el 27 de octubre de 2025, mediante un buzón de denuncias, sin remitente ni contacto, y fue redirigida a la correspondencia de Palacio de Nariño.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, reconoció en esa emisora que el presidente “fue desinformado” a partir de ese anónimo y cuestionó la consistencia de la denuncia que llevó a la destitución del general, con 33 años de servicio. Ante lo había reconocido también el ministro Armando Benedetti.

El informe consolidado por la DNI no incluía pruebas verificables ni fuentes confiables, apoyándose únicamente en el anónimo. El general Urrego y otros señalados rechazaron la acusación, asegurando que carecía de base real. Además, la DNI ha dejado de ser un búnker para funcionarios de carrera y se ha convertido en un tablero donde Petro ha ubicado a antiguos compañeros de militancia.

El general Edwin Masleider Urrego Pedraza fue señalado por Petro de estar detrás de complot en su contra. Foto: Policía y AFP

Cuatro directores lleva la DNI

Con René Guarín, actual director, ya son cuatro ex M-19 los que han ocupado el cargo en la DNI: Manuel Alberto Cassanova, el prófugo Carlos Ramón González, Jorge Lemus y Guarín. Su llegada, el mes pasado, se produjo en medio de tensiones con Andrés Idárraga, en el contexto de denuncias sobre presunto espionaje contra él mediante el software Pegasus. En total, según dijo, se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono de Idárraga y en al menos 134 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono. Según el informe entregado a él por una firma independiente, la infiltración se habría dado mediante el software Pegasus, que fue activado el 1 de noviembre a las 2 de la tarde y 32 minutos.

La DNI como caja registradora de pagos espurios

En marzo de 2024, tras la denuncia de extorsión presentada por el entonces canciller Álvaro Leyva en medio del escándalo de pasaportes con Thomas Greg & Sons, salió a la luz la participación de la DNI en la operación relacionada con el manejo del dinero presuntamente entregado al extorsionista. Los supuestos $30 millones que pagó Leyva, suspendido en ese momento (hoy destituido e inhabilitado por 10 años), generaron dudas sobre las fechas y la procedencia de los fondos. Lea también: Supuesto complot contra Petro va en que abogado mencionado en informe dice que fue suplantado El último pronunciamiento sobre la polémica lo hizo José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, quien fue apartado del cargo y llamado “traidor” por el presidente Gustavo Petro por haber entregado la licitación de $600.000 millones de pasaportes a Thomas Greg y revocado la decisión de Leyva de declarar desierto el proceso. Según Leyva, después de poner el tema en conocimiento de la Fiscalía, acudió a la Presidencia de la República, donde una funcionaria, subdirectora de Inteligencia, le indicó cómo entregar el dinero. Le puede interesar: Todo el círculo de Petro está metido en líos judiciales, ¿fue a sus espaldas? Leyva asegura que el pago fue notificado a la Fiscalía, pero esta entidad declaró al Reporte Coronell que no tenía conocimiento y que no hubo aprobación de un fiscal. Esto plantea la posibilidad de que se tratara de un pago irregular con dineros de la DNI. La intervención de la inteligencia genera dudas sobre la veracidad del relato del ministro, ya que la secuencia de pagos y denuncias no coincide con la versión oficial y sugiere que la información manejada pudo no haber sido verificada ni respaldada con evidencias concretas.

Otros escándalos de la DNI