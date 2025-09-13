El Partido de la U, sin burocracia ni rumbo claro: el precio de la derrota en la Corte que está pagando Alex Vega

La elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional –apoyado por sectores independientes y de oposición en el Senado–, dejó al descubierto las costuras en el Partido de La U. La puja alrededor de su llegada al tribunal más alto y respetado del ordenamiento jurídico desató una caldeada, pero silenciosa rencilla en sus huestes que tiene como protagonista a un viejo conocido en la escena político electoral de Colombia: el exregistrador Alexander Vega Rocha. Puede leer: Carlos Camargo: el hábil político que ahora será magistrado de la Corte Constitucional El copresidente de la colectividad –quien comparte la dirección colegiada de La U de la mano de la exgobernadora Clara Luz Roldán–, fue uno de los grandes impulsores de la candidatura de María Patricia Balanta a la Corte. Se trata de la que fue considerada la aspirante del Gobierno de Gustavo Petro al alto tribunal y alrededor de quien se centraban todas las miradas y temores frente al supuesto control e influencia que consolidaría Petro en caso de haber sido triunfador.

Sin embargo, según confirmaron al menos ocho fuentes dentro de la colectividad consultadas por EL COLOMBIANO, Vega se dio la pela e impulsó con ahínco el nombre de Balanta, lo que generó incomodidad, enfado y un dejo de sublevación entre la bancada. Para algunos, fue la gota que rebosó la copa de una serie de medidas cada vez más controvertidas y forzosas. “Él ha cometido varios errores, el último fue imponer a Balanta y pretender que votáramos por ella porque sí”, reconoció uno de los senadores, advirtiendo que su decisión, inconsulta e inquisidora según algunos congresistas de la bancada, generó una oleada de críticas y cuestionamientos que hoy por hoy pondrían en jaque su manejo y liderazgo en La U. “Se ha tomado vocerías sin contar con la bancada. Las cosas no le han salido como deberían salirle a un director del partido. Se la jugó entero por Balanta para magistrada, pero la mayoría de los congresistas votaron por Camargo”, señaló otro de los legisladores. En efecto, aunque la votación fue secreta, se presume que de los 10 senadores que tiene La U solo tres terminaron respaldando a Balanta, “pero no por directriz de Vega, sino por su convicción. Son los más cercanos al Gobierno”, dijo un senador. Se trataría de los senadores Antonio José Correa –aliado del Gobierno de antaño–, Julio Chagüi y Julio Elías Vidal. De acuerdo con las fuentes consultadas, aunque desde tiempo atrás los bandos están definidos en la bancada, la decisión de Vega al querer supuestamente imponer a Balanta no solo los dividió más, sino que fracturó las relaciones entre los congresistas y la Dirección del Partido de La U. Le puede interesar: Divididos: Efraín Cepeda se suma como precandidato a la Presidencia “Después del paso de Dilian Francisca (Toro) –hoy gobernadora del Valle del Cauca y exdirectora de la colectividad–, el partido ha estado al garete. El liderazgo y la influencia de ella eran importantes. Pero hoy no hay liderazgo, ni influencia alguna de la codirrección con la bancada”, reclamó otro parlamentario.

Estratega electoral

Si bien Vega es oriundo de Guaviare, se crió en el municipio de Chía, en Cundinamarca, y desde allá comenzó a amasar su poderío e influencia, primero como personero y luego dando el salto a otras instancias que lo llevaron a acercarse al naciente Partido de La U en 2012 de la mano de dirigentes como Edgar Humberto Silva, exalcalde del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Sin embargo, la alianza se selló definitivamente con su arribo, a capa y espada, al Consejo Nacional Electoral (CNE) con la bendición de La U, apoyando en ese entonces por los influyentes senadores Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, este último hermano del hoy senador Julio Elías Vidal, mientras que el primero es hermano del también congresista Jhony Besaile Fayad. Desde allí, especializado en asuntos electorales, Vega consolidó sus dotes de estratega electoral y tejedor de alianzas. Sin embargo, también hubo controversias. Fue en ese escenario donde conoció al entonces magistrado Carlos Camargo Assis –el magistrado entrante a la Corte Constitucional–, y, al parecer, sus diferencias escalaron a tal punto que el hoy copresidente de La U prefirió apoyar a Balanta, aun cuando eso implicara respaldar al Gobierno Petro. “Desde que ambos salieron del CNE y aspiraban a la Registraduría hubo reclamos mutuos de una supuesta campaña negra. Eso los terminó de distanciar. Lo de la Corte fue un tema netamente personal, por eso el lío, y lo que estaba en juego era el dominio del tribunal, ¿cómo no íbamos a estar en desacuerdo?”, explicó un senador de La U.

Lo cierto es que Vega, un dirigente acostumbrado a los triunfos sonoros y las conexiones silenciosas, tuvo que encarar la derrota y lo que ello implicó en su partido: por directriz del propio presidente Gustavo Petro –que, como contó EL COLOMBIANO, estalló en furia tras lo ocurrido en la elección de magistrado– rompió su frágil coalición de Gobierno y amenazó con la salida de tres ministros: Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Diana Marcela Morales (Comercio, Industria y Turismo). Hasta ahora, la única renuncia aceptada es justamente la de Molina, considerado cuota del Partido de La U en el Gobierno. “Esa fue la ruptura definitiva. Ya el partido no quería nada y aunque hay algunos en Cámara que querían juego burocrático, la salida del MinTIC les manda un mensaje”, precisó un senador. “Hay a quienes nos da lo mismo tener o no tener representación política en el Gobierno, pero hasta el miércoles toda la bancada de Cámara que ha sido cercana a Petro estaba esperanzada en conservar el Ministerio, pero la verdad es que les pegaron una ‘conejeada’”, aseguró un representante a la Cámara, en alusión al nombramiento de Gloria Patricia Perdomo, quien no tiene relación con La U y es percibida como alguien de las entrañas del petrismo. Es decir, La U –que tendría otros fortines como la Fiduprevisora– perdió influencia en el gabinete.

¿Y el 2026?