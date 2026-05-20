Ataque con drones en Cauca dejó un oficial muerto y seis heridos

En la vereda Cuñutico (Suárez), integrantes de las disidencias de las Farc habrían utilizado drones cargados con explosivos para atacar a los uniformados que se encontraban en el sector. El ataque le quitó la vida a un subteniente y dejó a seis soldados heridos, en medio de operaciones militares adelantadas en zona rural del municipio. La víctima mortal fue el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, un oficial que llevaba más de tres años en la institución y que, según el Ejército, se encontraba en proceso de ascenso. Tras la explosión, los militares heridos fueron atendidos inicialmente por enfermeros de combate y luego evacuados para recibir atención especializada.

El Ejército atribuyó el ataque a la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias que tiene presencia en esa región del Cauca, lideradas por alias Iván Mordisco. La Tercera División informó que, mientras ocurría la ofensiva, las tropas recibieron apoyo aéreo para responder a la situación. Las Fuerzas Militares rechazaron el uso de drones con explosivos y señalaron que este tipo de acciones representan un riesgo tanto para los uniformados como para las comunidades cercanas. Le podría interesar: JEP confirma expulsión del general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, del sistema transicional por falta de verdad El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el asesinato del oficial y aseguró que las operaciones contra los responsables seguirán.