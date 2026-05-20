Ataque con drones en Cauca dejó un oficial muerto y seis heridos

En la vereda Cuñutico (Suárez), integrantes de las disidencias de las Farc habrían utilizado drones cargados con explosivos para atacar a los uniformados que se encontraban en el sector.
El ataque le quitó la vida a un subteniente y dejó a seis soldados heridos, en medio de operaciones militares adelantadas en zona rural del municipio.
La víctima mortal fue el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, un oficial que llevaba más de tres años en la institución y que, según el Ejército, se encontraba en proceso de ascenso.
Tras la explosión, los militares heridos fueron atendidos inicialmente por enfermeros de combate y luego evacuados para recibir atención especializada.