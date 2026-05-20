Con total desconocimiento prometían “resultados seguros sin dolor”: así operaba el centro estético del caso Yulixa Toloza

María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento, Eduardo David Ramos Carias, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron las personas capturadas por su presunta participación en la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de este martes al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.
La víctima se había realizado el pasado 13 de mayo una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser. En ese lugar fue atendida por estas personas y posteriormente trasladada en un vehículo hasta la vereda El Copial, ubicada en jurisdicción del municipio de Apulo.