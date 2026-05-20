Con total desconocimiento prometían “resultados seguros sin dolor”: así operaba el centro estético del caso Yulixa Toloza

María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento, Eduardo David Ramos Carias, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron las personas capturadas por su presunta participación en la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de este martes al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca. La víctima se había realizado el pasado 13 de mayo una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser. En ese lugar fue atendida por estas personas y posteriormente trasladada en un vehículo hasta la vereda El Copial, ubicada en jurisdicción del municipio de Apulo.

Este caso ha generado profunda conmoción en el país, no solo por la muerte de Toloza, sino también por los múltiples casos de personas que han sido víctimas de intervenciones quirúrgicas en garajes y lugares de dudosa procedencia y condiciones sanitarias. Yulixa Toloza, quien según los videos grabados después del tratamiento estaba pálida, con dificultades para respirar, la mirada perdida y en delicado estado de salud, fue una víctima más de personas que aseguraban ser expertas en salud y que se hacían pasar por cirujanos o especialistas en procedimientos estéticos.

Así lo mostraban en Beauty Láser, donde María Fernanda Delgado (propietaria) se presentaba en redes sociales como una “experta” en liposucciones y otros procedimientos quirúrgicos realizados junto con un supuesto cirujano en el tercer piso de ese garaje ubicado en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. Y es que en el perfil de Facebook se observaban fotografías de cuerpos de mujeres con el “antes y después”, mientras prometían resultados inmediatos y “de forma segura”. “Nos enorgullece compartir esta increíble transformación de una de nuestras pacientes en solo seis meses. Con determinación y nuestros tratamientos especializados, ¡puedes lograr resultados sorprendentes!”, se lee en una de las publicaciones.

“Nuestros servicios incluyen: lipólisis láser, tratamientos reductores, masajes posoperatorios y asesoramiento personalizado. No esperes más para comenzar tu transformación. ¡Agenda tu cita hoy mismo y descubre lo mejor de ti!”, agregaban en otra publicación.

La cuenta de Facebook tenía cerca de 90 publicaciones en las que ofrecían promociones, especialmente en temporadas como Navidad. En una publicación de 2024, por ejemplo, promocionaron una lipólisis láser “sin dolor” por 3.800.000 pesos e incluían la valoración gratuita.

María Fernanda Delgado hablando de la lipólisis láser

María Fernanda Delgado se hacía pasar por “especialista en medicina estética”. Así lo aseguró en un video en el que explicaba en qué consistía la lipólisis láser, el procedimiento al que se sometió Yulixa Toloza. “La lipólisis láser es un procedimiento ambulatorio que se realiza mediante cánulas finas y trabajamos en la capa de la dermis, que es el tejido adiposo donde extraigo grasa por medio de cánulas”, dijo María Fernanda.

Sin embargo, el reconocido médico Rawdy Reales Rois enfatizó en el peligro que representa acudir a personas que se hacen pasar por expertos en salud. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. María Fernanda “se presenta como médica, algo que claramente no es, y además menciona una especialización que no existe en Colombia. Ella habló de un procedimiento que desconocía y aseguró que sería sin dolor. Un procedimiento estético solo puede realizarse sin dolor bajo dos circunstancias: con sedación o con anestesia”, afirmó Reales.

Las autoridades colombianas solicitaron la extradición de las personas capturadas en Venezuela para avanzar en el debido proceso judicial. Siga leyendo: Fiscalía pedirá en extradición a capturados por crimen de Yulixa Toloza: así cayeron los homicidas

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