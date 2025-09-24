Fact check al discurso de Petro en la ONU, las cosas ciertas, falsas y ambiguas que dijo el presidente

En su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro hizo algunas afirmaciones sobre la guerra en Gaza, el narcotráfico, la figura de Stalin, el Tren de Aragua y los recientes ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe.
El mandatario colombiano expuso esas ideas en un contexto internacional marcado por la ofensiva de Israel en Gaza, que mantiene abiertos procesos judiciales y acusaciones en la ONU por genocidio; las tensiones con Washington tras la descertificación antidrogas a Colombia pese a “cifras récord de incautaciones”; y por la expansión del Tren de Aragua, que ha sido catalogado como organización terrorista en países como Estados Unidos, Perú y Ecuador.
A ello sumó referencias históricas —como a Stalin— y un llamado a transformar la ONU para responder a crisis globales como el cambio climático y la migración. También llamó a ejércitos del mundo a alzarse contra Israel y dijo después que Indonesia había aceptado. “Un ejército global por la salvación de la humanidad”. Aquí, algunos de los puntos.