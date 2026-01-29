Asesores de Diógenes Quintero se salvaron de morir en accidente aéreo; así se enteraron de la muerte del congresista

El siniestro aéreo del vuelo NSE 8849 de Satena que este miércoles cubría la ruta Cúcuta-Ocaña cobró 15 vidas, una de ellas la del representante a la Cámara Diógenes Quintero. El representante, que llegó al Congreso hace cuatro años por las curules de Paz, estaba en la capital de Norte de Santander adelantando reuniones y por poco pierde el vuelo a Ocaña, a donde llegaría para una correría de tres días por la región que representó hasta su último día. Con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) organizó la agenda y la logística para quedarse en Cúcuta en las últimas reuniones y viajar a Ocaña. Decidieron entonces que el representante se quedara en la capital con su asistente, Natalia Cristina Acosta, y ambos viajan en avión hasta el Catatumbo. Mientras tanto, el resto de su equipo, entre ellos Cristian Correa, que hacía parte de su equipo de comunicaciones, llegaría por tierra con su esquema de seguridad.

“Fue más práctico que Natalia, quien venía siendo su asistente, estuviera con él en unas reuniones que tenía que atender en Cúcuta y pues nosotros, su equipo de prensa viajáramos por tierra antes a Ocaña y poder tener toda la logística y todo listo para la agenda que tenía”, contó Correa en diálogo con medios tras la tragedia aérea ocurrida este 28 de enero. Así fue, Cristian, otros miembros de la UTL y el esquema de seguridad viajó por tierra hasta Ocaña, como muchas veces lo hacían, “viajar adelante para recogerlo”. Siga leyendo: Autoridades descartaron fallas técnicas en el avión siniestrado de Satena: cinco equipos forenses analizarán los cuerpos Cuando llegaron al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, que Cristian contó que es más cerca del Cesar que del mismo municipio al que sirve, empezaron a notar confusión porque el vuelo no había llegado y no lo encontraban en aplicaciones de rastreo de tráfico aéreo. “Pensábamos que era un tema de señal porque la zona donde está ubicado el aeropuerto tiene muy mala señal”, explicó. “Pero a medida que pasaban los minutos ya era más preocupante”, agregó.

En las redes del congresista informaron, a las 3:00 de la tarde, que no habían tenido comunicación con él ni con su asistente, “aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta”, por lo que pidieron prudencia. En medio de la cantidad de gente que empezó a llegar al aeropuerto, una persona les compartió un pantallazo del punto donde los radares captaron por última vez el vuelo. “Empezamos a mirar qué hacíamos y la única forma fue ir hasta allá y llegamos hasta donde la carretera nos permitió”, dijo. Le puede interesar: Video muestra el interior del avión de Satena minutos antes del accidente en Norte de Santander Después caminaron dos horas montaña adentro y encontraron la avioneta siniestrada “con todos los cuerpos”. Ahí llegó entonces la confirmación del Partido de la U anunciando que su representante era una de las víctimas del accidente aéreo. “Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, señaló el comunicado del partido.