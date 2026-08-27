Diego Torres, profesor crítico de Petro, es el nuevo delegado del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional

Se hizo oficial un relevo en las delegaciones de la Presidencia ante los máximos órganos directivos de varias instituciones universitarias. Mediante un decreto, el Ejecutivo dio por terminadas las delegaciones vigentes y nombró a los nuevos representantes presidenciales.
Entre los movimientos más destacados está la incorporación de Diego Torres Galindo como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia.
EL COLOMBIANO confirmó con Torres su designación directa desde la Presidencia.
Torres asumirá la representación estatal en la mesa directiva del principal centro de educación superior pública del país, en una designación acompañada en el mismo decreto por la llegada del padre Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella.
Este es primo del presidente Abelardo y tuvo a su cargo las oraciones durante el primer cónclave ministerial del gabinete en Barranquilla, encuentro que generó controversia por las manifestaciones religiosas promovidas desde el propio Gobierno.