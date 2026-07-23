Odontología regenerativa y cultivo de dientes: el futuro de los tratamientos dentales en la salud bucal

Casi la mitad de la población mundial padece enfermedades bucodentales. La más común de todas son las caries –que se estima que afecta a 2.500 millones de personas–, le siguen la periodontitis grave, la pérdida de dientes y el cáncer bucal.

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Los datos son del Informe sobre la situación mundial de la salud bucodental publicado en 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ofreció la primera panorámica integral de la carga de las enfermedades bucodentales con perfiles de datos para 194 países.

Las consecuencias de la enfermedad bucal son muchas. Se sabe, por ejemplo, que las bacterias derivadas de las enfermedades de las encías pueden aumentar el riesgo de cardiopatías e infecciones respiratorias y que la pérdida de dientes se asocia a una mayor incidencia de enfermedades y a una muerte prematura, pues afecta a la capacidad de comer, masticar y sonreír. Una mala salud bucal perjudica no sólo la salud, sino el bienestar social y emocional.

Aún así, más del 70% de los adultos teme ir al dentista, casi todos por el miedo y la ansiedad que generan los tratamientos y las herramientas utilizadas para realizarlos. Y ahí es donde entra la odontología regenerativa, una rama que propone un cambio de paradigma, pues pone el énfasis de los tratamientos en la curación y no en la reparación. Varias investigaciones de este tipo se desarrollan en distintos países del mundo.

Anne George, profesora de biología oral en la Universidad de Illinois en Chicago (EE.UU.), investiga las proteínas que podrían ayudar a la dentina –la capa que está debajo del esmalte de los dientes y es menos resistente a las caries– a crecer, mineralizarse y repararse a sí misma. Ella también hizo parte de un equipo que clonó uno de los genes implicados en la formación de la dentina, lo que permitió comprender mejor los mecanismos internos mediante los cuales los dientes crean y mantienen este tejido.

Por su parte, la bioquímica Hannele Ruohola-Baker directora asociada del Instituto de Células Madre y Medicina Regenerativa de la Universidad de Washington (Estados Unidos) y su equipo trabajan en lo que han denominado “empastes vivos”, aunque más centrados en el esmalte –la primera capa de los dientes– que en la dentina.

Su trabajo se concentra en producir las proteínas que generan el esmalte a través de cultivos y que esto pueda utilizarse para elaborar empastes para reparar los dientes. Pero, a largo plazo, buscan cultivar dientes completos en el laboratorio que puedan ser implantados en los pacientes afectados, y dejar que “la naturaleza se encargue del resto”, le dijo la investigadora a BBC.

Los dientes cultivados en laboratorio podrían constituir una solución más duradera que los implantes dentales, le dijo a BBC Ana Angelova Volponi, directora de odontología regenerativa del King’s College de Londres (Reino Unido).

Ella y su equipo descubrieron que al combinar células extraídas de tejido gingival humano adulto con células formadoras de dientes de ratón, era posible generar una “estructura dental” híbrida (humano-ratón) con raíces viables y en desarrollo. Actualmente, están trabajando en métodos para reproducir las instrucciones biológicas que guían la formación dental, así como en biomateriales diseñados para facilitar que dichas células se ensamblen y den lugar a un diente funcional y estructurado.

Un experimento parecido se lleva a cabo con cerdos, que hacen parte de las especies capas de formar nuevos dientes a partir de gérmenes dentales. La investigación es liderada por Pamela Yelick, profesora de la Facultad de Medicina Dental de Tufts (EE. UU.).

Pero todos estos esfuerzos están todavía lejos de ser una realidad para los humanos. Faltan años para que estos tratamientos lleguen a los consultorios odontológicos del mundo.

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Ante este panorama, la OMS insiste en la prevención y recomienda el fomento de una dieta equilibrada, baja en azúcares libres, rica en frutas y hortalizas y en la que la bebida principal sea el agua; la interrupción del consumo de tabaco en todas sus formas y la reducción del consumo de alcohol. Además, sugiere que para prevenir caries es fundamental tener una exposición suficiente al flúor, por lo cual se debe fomentar el cepillado con un dentífrico que contenga entre 1000 y 1500 ppm de flúor, dos veces al día.