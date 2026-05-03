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“Desfile” en el gabinete de Petro: lleva 65 ministros y 134 viceministros

A menos de 100 días para que se acabe el cuatrienio de esta gestión, todavía puede haber sorpresas. La cartera con más ministros ha sido la de Justicia. Por su parte, las que mayor flujo de viceministros han tenido son la de Ciencia e Igualdad.

  • Los consejos de ministros televisados se volvieron una herramienta crucial de Petro para presionar a sus ministros en público. FOTO cortesía
    Los consejos de ministros televisados se volvieron una herramienta crucial de Petro para presionar a sus ministros en público. FOTO cortesía
Diario La República
Redacción El Colombiano
03 de mayo de 2026
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Por el despacho en Casa de Nariño han pasado ya varias figuras reconocidas de la política nacional. Muchos de ellos llegaron a ser ministros y otros quedaron con el rol de viceministros. Justamente esta es una tendencia de la administración del presidente Petro: la rotación de sus funcionarios, sobre todo en los ministerios.

Además, las crisis en el gabinete marcaron episodios clave durante este Gobierno, lo que generó incertidumbre por los constantes cambios; también, impactó en la credibilidad por la inestabilidad que se proyectó.

Detalles de las cifras

Desmenuzando las cifras, se encuentra que el Ministerio de Justicia es, por ahora, el que más titulares ha tenido, con seis, seguido por el de Comercio, con cuatro, al igual que la cartera de Igualdad.

Cabe señalar que en el Ministerio de Justicia hubo dos ministros encargados, Augusto Ocampo y Andrés Idárraga, quienes lideraron la entidad tras la renuncia de Eduardo Montealegre. La cartera estuvo cuatro meses sin nombramiento en propiedad, hasta febrero de este año, cuando llegó Jorge Iván Cuervo.

Si se hace la misma revisión en el caso de los viceministerios, se encuentra que el Ministerio de la Igualdad no solo es la cartera con más dependencias. Mientras los demás tienen dos o tres viceministerios, este tiene cuatro, sino también la que más ha rotado a sus funcionarios. En total van 12 viceministros y la cifra puede aumentar, ya que el viceministerio de Diversidades está vacante. Ese Ministerio ha sido cuestionado por su poca ejecución.

Ahora bien, podría decirse que el Ministerio de Salud es la cartera más estable del Gobierno de Petro. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es el titular que más tiempo ha permanecido en el cargo, con 36 meses. De hecho, sus viceministros, Jaime Urrego, de Salud Pública, y Luis Alberto Martínez, de Protección Social, son los únicos funcionarios de alto nivel de todo el Gobierno que llevan los 44 meses de administración sin salir de su cargo.

Petro es uno de los presidentes que más ministros ha tenido, al menos en la historia reciente. Por ejemplo, en los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe pasaron 37 ministros; en los dos periodos de Juan Manuel Santos, 61 titulares, y en la administración de Iván Duque, 40. Esto quiere decir que, en el siglo XXI, en promedio, hay casi 51 ministros por gobierno.

Un punto importante para destacar es que las interinidades y los encargos son una constante del gabinete. En la plantilla ministerial actual hay dos ministras en encargo: Irene Vélez, en Ambiente, quien lleva ocho meses como titular, y la canciller Rosa Villavicencio, que ha estado nueve meses en el cargo.

Otro dato no menor es que de los 134 viceministros, solo ocho han llegado a ser ministros: Juan Carlos Florián (Igualdad), Yannai Kadamani (Culturas), María Constanza García (Transporte), Carina Murcia (TIC), Aurora Vergara (Educación), Martha Carvajalino (Agricultura) y Diego Guevara (Hacienda).

El octavo es Edwin Palma, pero, a diferencia de los anteriores, él era viceministro en la cartera de Trabajo y luego pasó a ser titular de Minas y Energía. En este grupo cabe mencionar a Belfor García, quien era viceministro en el MinTIC y asumió la jefatura de la entidad en calidad de encargo.

InfogrÃ¡fico
“Desfile” en el gabinete de Petro: lleva 65 ministros y 134 viceministros

Remezones y polémicas

En el primer remezón, a menos de siete meses de haber llegado a la Casa de Nariño, Petro sacó a ministros del centro político, que habían enviado un mensaje de consenso al principio de su mandato; salió Alejandro Gaviria de Educación, tras las tensiones generadas por las críticas que hizo a la reforma a la salud de Petro. Cabe recordar que Gaviria fue ministro de Salud durante los gobiernos de Juan Manuel Santos.

Petro también sacó a la excampeona olímpica María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte y a la artista Patricia Ariza de Cultura. Curiosamente, ambas se enteraron de sus salidas por los medios de comunicación.

Más adelante, en abril de 2023, salieron otras figuras de centro como Cecilia López de Agricultura y José Antonio Ocampo de Hacienda. El nombramiento de Ocampo a principios del Gobierno había enviado un mensaje de tranquilidad a los mercados, dada su trayectoria en entidades gubernamentales y académicas a nivel nacional e internacional. Era considerado uno de los “polos a tierra” del Gobierno.

El gabinete ministerial también se convirtió en el escenario de los famosos “consejos de ministros” televisados. En el primero, en febrero de 2025, varios funcionarios criticaron la llegada de Armando Benedetti al gabinete. En esa ocasión salieron, entre otros, la entonces ministra de Ambiente Susana Muhamad.

Y, la semana pasada, Petro centralizó a la Presidencia las comunicaciones de todo el gabinete. En esencia, es un llamado a no generar problemas tras las polémicas declaraciones de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, acerca de las peleas internas del Gobierno.

Lea también: A un mes de la elección, Petro empezó a pedir plata para la Constituyente

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