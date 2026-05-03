“Desfile” en el gabinete de Petro: lleva 65 ministros y 134 viceministros

Por el despacho en Casa de Nariño han pasado ya varias figuras reconocidas de la política nacional. Muchos de ellos llegaron a ser ministros y otros quedaron con el rol de viceministros. Justamente esta es una tendencia de la administración del presidente Petro: la rotación de sus funcionarios, sobre todo en los ministerios.
Además, las crisis en el gabinete marcaron episodios clave durante este Gobierno, lo que generó incertidumbre por los constantes cambios; también, impactó en la credibilidad por la inestabilidad que se proyectó.