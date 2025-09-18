Ser Brayan paga: mientras Petro los estigmatiza, empresas ofrecen descuentos exclusivos; compártalo con su Brayan favorito

El nombre Brayan pasó en cuestión de días de ser centro de una controversia política a convertirse en protagonista de promociones y descuentos por parte de varias marcas en Colombia. Luego de que el presidente Gustavo Petro los mencionara en un Consejo de Ministros con frases estigmatizantes, y de que la Registraduría confirmara que en el país hay 165.538 hombres registrados con ese nombre, las empresas vieron una oportunidad para sumarse a la coyuntura nacional. Burger King se declaró “Brayan Lover” y lanzó un 2x1 en hamburguesas para quienes se identifiquen con su cédula. “Si en todo lado hay un Brayan, acá los volvemos king”, escribió la cadena, que invitó a los clientes a llegar acompañados de “su Brayan de confianza”.

Por su parte, las agencias de viajes también entraron en la tendencia. TiquetesBaratos.com ofreció un 10% de descuento en hoteles y paquetes bajo el lema: “En internet te hacen memes, en TiquetesBaratos te hacemos un descuento”. Conozca: En Colombia hay más de 100 mil hombres llamados Brayan, según la Registraduría On Vacation lanzó hasta 70% de descuento en planes turísticos con el código BRAYAN, recordando en tono de broma que “la promo es solo por tiempo, como algunos Brayan”. La plataforma Volados se unió con un bono de $100.000 para los viajeros que lleven ese nombre.

En el sector del transporte, la aplicación Picap, - conocida por prestar servicio de mototaxi- anunció viajes gratis para los Brayan que se registren en su plataforma. La campaña estuvo acompañada de un mensaje irónico: “Hoy los Brayans no embarazan... ¡viajan en Picap!”.

Las aerolíneas tampoco se quedaron atrás. JetSmart ofreció hasta 70% de descuento en vuelos nacionales con el eslogan: “Volamos con los Brayan porque sabemos que se la pasan volando”.

En Instagram, cada publicación suma miles de likes y comentarios, cumpliendo en parte el objetivo de convertirse en contenido viral. Algunas de las promociones y beneficios pueden encontrarse bajo el hashtag #Brayan, donde los usuarios han seguido interactuando, etiquetando a su Brayan más cercano. Así, lo que empezó como polémica política terminó convertido en una tendencia que pretenden impacta la economía en Colombia. Entérese: “No más Brayans vulnerados”: la parodia viral con la que un influencer respondió a Petro